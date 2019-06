JAKARTA - Kemenristekdikti mencatat peningkatan peringkat kampus Indonesia di level dunia pada periode 2015 – 2019. Ada tiga perguruan tinggi yang masuk jajaran 500 besar dunia.

“Siapa yang tidak bangga memiliki kampus yang diperhitungkan di tingkat dunia. Saat ini Indonesia memiliki tiga perguruan tinggi yang masuk jajaran 500 besar dunia yaitu Universitas Indonesia , Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada,” tulis Kemenristekdikti yang diposting melalui Facebook, Selasa (18/6/2019).

Masuknya beberapa perguruan tinggi di Indonesia pada jajaran 500 besar dunia bukanlah sekedar tentang pengakuan. Melainkan sebuah cerminan hasil usaha untuk meningkatkan kualitas mereka.

Perhatian besar terhadap daya saing perguruan tinggi Indonesia di level dunia juga ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan Presiden Jokowi yang fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia dan perguruan tinggi menjadi salah satu ujung tombaknya.

Menristekdikti M Nasir merespons cepat arahan Presiden Jokowi dengan membuat terobosan-terobosan program dan kebijakan penting agar perguruan tinggi Indonesia semakin berkualitas dan memiliki daya saing di level dunia.

Kemenristekdikti meluncurkan beberapa program unggulan yang secara tak langsung juga membantu mengangkat peringkat Perguruan Tinggi di level internasional.

“Beberapa program beasiswa diadakan untuk dosen dan tenaga kependidikan. Seperti Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) dan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN) yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi dosen dengan pendidikan Magister untuk melanjutkan ke jenjang Doktoral,” terangnnya.

Ada pula program World Class Professor (WCP) dengan mendatangkan puluhan Profesor dan Ilmuwan Diaspora Indonesia dari berbagai belahan dunia untuk berkolaborasi dengan dosen atau peneliti Indonesia dengan tujuan meningkatkan produktivitas riset dan publikasi internasional.

Upaya lainnya ialah berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi di luar negeri melalui beberapa program. Program Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME). Kerjasama lainnya berbentuk program Staff Mobility dan Student Mobility sebagai upaya internasionalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dengan salah satu output berupa publikasi internasional yang ditargetkan masuk kedalam TOP 200 Journal.

