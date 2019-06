YOGYAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi memiliki generasi terbaru new Carry pikap yang diluncurkan di ajang IIMS yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Sebagai produk baru, pembuktian ketangguhan generasi terbaru Carry pikap ini, Suzuki melakukan pengujian di kawasan kaki gunung Merapi.

Sebagai raja pikap di pasar automotif nasional, pengujian generasi terbaru Carry sendiri tak lepas dari tema irit, lama usia pakai, muat banyak dan untung di ujung atau ILMU. Tema yang menjadi basis pengembangan generasi terbaru Carry pikap tersebut merupakan keunggulan yang ditawarkan new Carry kepada konsumennya di Indonesia.

Pembuktian ketangguhannya sendiri, selama melakukan uji jalan Suzuki new Carry di isi muatan yang total beratnya sekira satu ton. Beban ini disesuaikan dengan kekuatan daya angkut new Carry yang mencapai satu ton. Gundukan kayu menjadi muatan dalam pengujian Carry menyusuri lereng gunung Merapi.

Dengan kontur jalan yang menanjak dan menurun, tenaga putaran bawah 135 newton meter, membuat Suzuki new Carry anteng melibas tanjakan di lereng gunung Merapi. Bahkan Okezone yang berkesempatan awal mencoba mengemudikan new Carry sempat merasakan besarnya torsi mesin K15 DOHC 16 valve, merasakan keperkasaan new Carry menanjak dengan posisi gigi 3.

Akeselerasi tenaga yang disalurkan di setiap perpindahan gigi pun terbilang halus, tak ada hentakan ketika pedal kopling dibuka dengan gas. Hal ini membuat Suzuki new Carry semakin nyaman dikendarai meski sebagai kendaraan angkut barang.

Dalam pengujian selama melibas lereng gunung merapi, memang tak mementingkan konsumsi bahan bakar yang diklaim irit. Namun dengan basis mesin K15 yang juga digunakan pada model Ertiga. Pengujian konsumsi bahan bakar new Carry tak perlu lagi diragukan, dimana pengujian pada model Ertiga, Suzuki bisa membuktikan penghematan bahan bakar sebesar 15 persen dari versi mesin sebelumnya.

Sebagai kendaraan pikap dengan penjualan terbesar di Indonesia, hadirnya new Carry akan memperkuat posisi new Carry di pasar kendaraan niaga ringan, terlebih Suzuki menjamin berbagai keuntungan mulai dari garansi serta suku cadang dengan harga terjangkau. Terpenting, konsumen khususnya pemilik Carry telah membuktikan durability Suzuki Carry yang telah dipasarkan

Sederet fitur teknologi terbaru juga telah tersemat seperti elektrik power steering, AC, serta immobilizer. Tak hanya itu terdapat pengaturan jok maju mundur dengan split seat. Seluruh model Carry juga didesain dengan segudang ruang penyimpanan.

Uniknya ketangguhan new Carry juga tak hanya merajai pasar nasional, pasalnya sejak diluncurkan, Suzuki menargetkan ekspor new Carry ke 100 negara. Dengan ubahan yang kini dimiliki generasi terbaru Carry, Suzuki tentu lebih memberikan keuntungan bagi konsumen untuk menjaga takhtanya, serta menjadi kendaraan yang telah 40 tahun mengaspal di tanah air.

(muf)