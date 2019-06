YOGYAKARTA - Moda transportasi kendaraan roda empat, khususnya pikap telah menjadi aspek pendukung dalam menjalankan usaha. Tak terkecuali yang dilakukan Albert pemilik usaha Bakpia Kenes Yogyakarta yang memiliki 12 unit Suzuki Carry sebagai moda transportasi penunjang usahanya.

Seluruh unit Suzuki Carry yang dimilikinya, digunakan sebagai kendaraan untuk menunjang distribusi baik ke jaringan retail maupun pengiriman langsung ke konsumen. Suzuki Carry sendiri dinilai sangat menunjang penuh berjalannya usaha Bakpia Kenes karena memiliki nilai ekonomis dalam perawatan maupun suku cadang yang digunakan.

“Saya sudah menggunakan Carry Pick Up sejak tahun 2000-an. Ketangguhannya yang melegenda membuat saya memutuskan untuk menggunakannya dalam mengakomodasi jalur distribusi Bakpia Premium Kenes. Hingga saat ini, secara keseluruhan saya menggunakan 12 unit Carry Pick Up, di mana enam unit saya gunakan untuk operasional Bakpia Premium Kenes dan sisanya digunakan untuk usaha lainnya, karena bagi saya Carry Pick Up dapat memberikan kepastian yang menguntungkan bagi usaha saya.” ujar Albert Trijaya Triguna, Pemilik Bakpia Kenes.

kepastian yang diberikan oleh Carry Pick Up tidak hanya berupa ketangguhan mesin dan bodi yang tahan banting, tetapi juga irit penggunaan bahan bakar dan dapat memuat lebih banyak barang. Untuk mengakomodasi operasional Bakpia Premium Kenes, setiap unit kendaraan distribusi harus melalui 8 – 12 checkpoint per hari sehingga Carry Pick Up juga mendatangkan intangible value. Selain itu, biaya perawatan tiap unit Carry Pick Up juga terjangkau dan dimudahkan oleh kesigapan layanan purnajual Suzuki di Yogyakarta.

Suzuki New Carry pikap sendiri merupakan pikap yang berkontribusi besar Di Yogyakarta dan sekitarnya. Dimana penjualan pikap ini mencapai 200 unit sebulan, dengan ketangguhan dan improvisasi fungsional serta teknologi terbaru, memposisikan Suzuki Carry pikap menjadi pilihan bagi banyak konsumen di Yogyakarta.

(muf)