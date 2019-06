WASHINGTON - Penjabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Patrick Shanahan pada Selasa (18/6/2019) mengundurkan diri demi keluarganya.

Keputusan Shanahan terjadi saat ketegangan AS dengan Iran sedang meningkat.

"Sangat disayangkan bahwa kondisi menyakitkan dan sangat dalam yang dihadapi keluarga pada masa lalu diungkit-ungkit," kata Shanahan dalam pernyataan.

Shanahan sebelumnya adalah seorang pejabat tinggi di Boeing.

Beberapa jam sebelum menunjuk Kepala Staff Angkatan Darat Mark Esper untuk menggantikan Shanahan sebagai penjabat menteri pertahanan, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada para wartawan bahwa ia ingin mencalonkan Esper sebagai menteri pertahanan.

Esper adalah mantan pejabat tinggi perusahaan pembuat alat pertahanan, Raytheon, dan veteran angkatan darat.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Juni 2019