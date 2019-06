JAKARTA - Tim kuasa hukum Novel Baswedan, Arif Maulana mengatakan, kasus penyiraman air keras terhadap Novel sesuai dengan prediksi timnya yang masih jauh dari titik terang. Hal ini diungkap Arif pasca pemeriksaan terhadap Novel di KPK.

"Ini pelaku lapangan pun belum (ditemukan) apalagi aktor intelektualnya. Tidak ada perkembangan berarti (padahal) kami minta sebetulnya kepada tim gabungan update (kasus ini) kepada kami, tim gabungan tidak memberikan update," ucap Arief di KPK, Kamis (20/6/2019).

Kendati demikian pihaknya mencatat ada beberapa hal yang dinilai bisa disebut sebagai perkembangan dalam kasus tersebut. Salah satunya perihal rencana untuk merevisi sketsa waja pelaku.

"Meskipun kami mencatat ada beberapa yang mereka sampaikan dan bisa dijadikan itu update misalnya mereka akan merevisi sketsa wajah pelaku lapangan," tuturnya.

Kedua mereka akan menelsuri mencari sel tower BTS yang memang pernah diperoleh aparat polisi sebelumnya.

"Ketiga mereka baru akan menelusuri kembali yang katanya seratus itu ada yang terlewat," ungkapnya.

Kendati demikian kata Arif, hal itu juga menandakan bahwa tim ini jalan di tempat. Untuk itu sejak awal pihaknya sudah meragukan tim gabungan tersebut mampu mengungkap kasus Novel. Namun dirinya juga berharap keraguan itu bisa dibantah dengan mengungkap kasus tersebut.

"Kritik kami sejak awal kami meragukan tim ini barang kali akan terbukti kalau saja perkembangannya masih seminim ini, tapi kita berharap keraguan kita sebagai kuasa hukum terbantahkan jadi betul-betul tertangkap," terangnya.

(wal)