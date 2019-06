JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menorehkan angka penjualan yang cukup baik sepanjang Mei 2019, meski beberapa minggu terjadi liburan panjang, secara penjualan Suzuki meraih trend positif. Berdasarkan catatan angka penjualan sebanyak 9.633 unit atau naik sebesar 18,3 persen dibanding bulan sebelumnya.

Dari total penjualan model yang tercatat sepanjang Mei, model Carry pikap masih mendominasi penjualan terbesarnya yakni sebanyak 4.825 unit. Pencapaian tersebut membukukan kenaikan sebesar 18 persen dibandingkan bulan sebelumnya. pencapaian ini membuat Carry menjadi model Rajanya Pick Up dengan menguasai 55,2 % pangsa pasar kendaraan niaga ringan di Indonesia.

“Terima kasih atas kepercayaan pelanggan yang memilih kendaraan unggulan Suzuki untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari. Hal ini terlihat dari jumlah penjualan kami yang meningkat walaupun saat liburan panjang. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kendaraan Suzuki khususnya New Carry Pick Up dan All New

Ertiga, mendapat sambutan positif dari masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” ujar Makmur, 4W Sales Director PT SIS.

Tingginya penjualan New Carry Pick Up didukung oleh berbagai program menarik yang memudahkan konsumen dalam mendapatkan New Carry Pick Up. Bekerjasama dengan beberapa perusahaan leasing, Suzuki menawarkan berbagai keuntungan, seperti uang muka ringan, angsuran dimulai dari tiga jutaan rupiah, serta gratis jasa servis, oli mesin, oli filter, dan oli gasket sampai dengan 50.000 km atau selama dua tahun.

Selain itu, raihan penjualan positif Suzuki juga berasal dari kendaraan penumpangnya, yaitu All New Ertiga. Suzuki mencatat pertumbuhan penjualan ritel All New Ertiga mencapai 23% dibandingkan bulan April 2019 yaitu sebanyak 2.657 unit. Sementara itu, penjualan mobil Suzuki lainnya pada bulan Mei 2019 terdiri dari Karimun Wagon R sebanyak 603 unit, Baleno sebanyak 512 unit, Ignis sebanyak 431 unit, APV sebanyak 331 unit, dan SX4 S-Cross sebanyak 165 unit.

Dari segi wilayah, Jabodetabek menjadi wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar di bulan Mei 2019.

Jabodetabek memberikan kontribusi penjualan mencapai 3.075 unit atau 31,9 % dari total penjualan Suzuki

pada Mei 2019.

(muf)