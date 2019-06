JAKARTA - Produsen sepeda motor Yamaha, mengembangkan bisnisnya dengan meluncurkan ban sepeda motor untuk konsumennya. Secara khusus karet bundar yang masuk sebagai produk part dan aksesoris Yamaha ini, sudah bisa dibeli konsumennya.

Ban sepeda motor yang ditawarkan Yamaha, diklaim akan memenuhi keinginan konsumennya yang membutuhkan pattern (pola ban yang keren dan ciamik. Beberapa pola ban tersebut dikembangkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumen Yamaha baik untuk keperluan harian maupun touring jarak jauh.

Ban terbaru produk Yamaha ditawarkan dengan desain 3D pattern (pola 3D membuat motor lincah dan nyaman), daily tire with touring concept (ban harian untuk dalam kota maupun perjalanan jauh luar kota), city cruiser tire (desainnya elegan dan sporty menambah kemewahan dan kenyamanan), soft compound with 3 plies construction (perpaduan compound yang lunak dan konstruksi tangguh membuat nyaman untuk segala kondisi jalan dan tingkat kecepatan), cross series (desain pola yang inovatif untuk mendominasi segala kondisi medan), dual purpose tires (dirancang untuk kondisi jalan mulus hingga semi off road).

”Kebutuhan konsumen yang selalu berkembang membuat kami pun terus berinovasi. Tidak hanya untuk sepeda motor tapi juga produk lainnya seperti part & accessories. Salah satunya ban yang perannya sangat penting dalam berkendara. Karenanya kini diluncurkan ban baru yang mempunyai jenis bervariasi menyesuaikan dengan berbagai macam kebutuhan konsumen. Segera dapatkan ban terbaru ini, ada harga spesial di Jakarta Fair tahun ini,” papar Yordan Satriadi, Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Ban terbaru ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 168.000. Khusus selama penyelenggaraan Jakarta Fair 2019 ada potongan harga 25 % dan hadiah langsung polo shirt keren untuk semua tipe ban.

(muf)