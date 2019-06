JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghadiri acara festival damai dengan tema ‘Merajut Persatuan Dalam Kebhinekaan dan Milennial Safety Road’ di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Anies mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan dalam berlalu lintas.

"Saya apresiasi atas program milenial road safety. Kita tahu generasi milenial kita memiliki hari esok lebih banyak, you have tomorrow more than yesterday. Besok itu menjadi kesempatan untuk meraih mimpi jika Anda dalam keadaan sehat dan selamat," ucap Anies, Minggu (21/6/2019).

Anies mengatakan, pengendara motor di Jakarta sebanyak 17 juta kendaraan. Karena itu, menurutnya keselamatan sangat penting untuk diperhatikan.

"Banyak sekali kecelakaan itu terjadi karena tidak memperhatikan keselamatan. Keselamatan adalah yang harus menjadi perhatian kita semua. Jika kita mementingkan keselamatan insyaallah semua rencana Anda bisa diwujudkan," ujarnya.

Itu karena, lanjut Anies, keselamatan kerap diabaikan oleh para pengendara. Terlebih mereka yang sudah biasa melintasi jalur di Jakarta sehingga menyepelekan keamanan dalam berkendara.

"Keselamatan tidak diperhatikan karena sudah biasa jadi justru tidak hati-hati. Jadi harus mejadi perhatian, dengan begitu kita selamat orang lain juga merasa keselamatan," ucapnya.

Anies juga mengapresiasi tema yang diangkat dalam acara tersebut. Menurutnya, sebagai bangsa dengan suku yang beragam penting menjaga persatuan.





"Yang luar biasa bukan sekadar keragaman, tapi bisa membangun persatuan. Di Indonesia betapa persatuan berhasil kita bangun. Keragaman adalah fakta. Mari kita ikhtiarkan terus persatuan," tuturnya.

Acara ini digelar untuk menyosialisasikan disiplin dalam berlalu lintas dan merajut kembali persatuan dan kesatuan Indonesia, khususnya bagi generasi milenial. Acara ini juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono, dan Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiono.





