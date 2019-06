JAKARTA – Honda Brio hingga kini masih terus bertengger sebagai model paling laris dibanding jajaran model Honda yang dipasarkan di tanah air. Bahkan sepanjang Mei 2019, Honda menorehkan penjualan dua Brio RS dan Satya dengan penjualan naik sebesar 10 persen .

Secara keseluruhan penjualan Honda Brio Satya mencapai 4.030 unit dengan capaian kenaikan sebesar 10 persen. Sedangkan untuk model RS yang terjual sebanyak 932 unit mengalami kenaikan 30 persen dibanding bulan sebelumnya.

Jonfis Fandy sebagai Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor mengatakan, walaupun hari kerja efektif di bulan Mei terpotong oleh libur lebaran, namun penjualan Honda masih positif khususnya untuk All New Honda Brio Satya dan RS yang mencatat kenaikan penjualan.

"Kami yakin tren tersebut dapat dipertahankan di bulan-bulan berikutnya melalui berbagai program penjualan dan partisipasi di ajang pameran otomotif,” katanya.

Selain All New Honda Brio, beberapa model lainnya juga turut berkontribusi terhadap penjualan Honda di bulan Mei, meliputi Honda Mobilio sebesar 1.888 unit, Honda HR-V 1.5L sebanyak 1.542 unit dan Honda Jazz sebanyak 1.085 unit. Sementara itu, Honda CR-V terjual sebanyak 750 unit, diikuti Honda BR-V sebesar 538 unit dan Honda Civic Hatchback sebesar 88 unit.

Masih pada bulan yang sama, Honda HR-V 1.8L membukukan penjualan sebanyak 79 unit, Honda Civic Sedan sebanyak 66 unit, Honda City sebanyak 37 unit dan Honda Odyssey sebanyak 13 unit.

Secara keseluruhan, PT Honda Prospect Motor mencatatkan penjualan sebanyak 11.048 unit di bulan Mei 2019. Sementara di sepanjang tahun 2019 ini, Honda telah mengumpulkan penjualan sebanyak 51.524 unit.

(muf)