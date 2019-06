NUSA DUA – ASEAN Science Technology and Innovation Fund (ASTIF) akan mendanai proposal dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi yang diajukan seluruh peneliti di ASEAN.

Indonesia pun di harapkan dapat mengirim banyak proposal agar banyak inovasi yang diciptakan.

Delegasi Indonesia untuk Project Appraisal Group (PAG) Meeting Chairul Hudaya mengatakan, untuk satu proposal yang lolos seleksi akan didanai dengan anggaran maksimal USD50.000.

“Dana sumbangan dari negara ASEAN ini akan didistribusikan lagi kepada para peneliti. Mulai bulan depan sudah call for proposal dan kami harap akan banyak proposal yang masuk dari Indonesia,” tandas Chairul di sela 76th Meeting of The ASEAN Committee on Science, Technology, and Innovation (COSTI- 76) di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Dosen teknik Universitas Indonesia ini menjelaskan, tahun lalu dari Indonesia yang mendapat dana penelitian adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang meneliti tentang energi bioetanol serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengajukan untuk penelitian tentang kebencanaan. Kepala Biro Kerja Sama dan Ko munikasi Publik Ke menristek- Dikti Nada Marsudi m e ngatakan, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN COSTI ke-76 yang dijadwalkan bersidang dua kali setahun.

Nada menerangkan, ASEAN COSTI memiliki sembilan sub komite di antaranya bioteknologi, informasi dan teknologi, teknologi pangan, energi terbarukan.

(rhs)