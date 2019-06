TOKYO - Kawasaki merupakan salah satu produsen sepeda motor yang terus mendobrak pasar motor global dengan menghadirkan tunggangan dengan mesin yang tak banyak ditawarkan ke konsumen di tingkatan menengah. Hal tersebut dilakukan Kawasaki ketika meluncurkan Ninja 250 Cc dengan mesin dua silinder yang terbukti laris manis.

Meneruskan kesuksesan model ninja, Kawasaki kabarnya tengah mempersiapkan generasi terbaru dari Ninja 250 Cc yang kali ini menggunakan konfigurasi mesin 4 silinder. Model tersebut memiliki nama Ninja ZX-25R.

Dari rencana tersebut, Young machine mengungkap sebuah gambar rendering yang memperlihatkan sosok dari Ninja ZX-25R, meski desain mengacu pada model ZX-10R yang telah mengaspal, namun tampilan Ninja ZX-25R diprediksi akan tetap mengusung tampilan yang serba lancip di sektor eksteriornya.

Tak hanya itu, sistem pencahayaan terbaru dengan teknologi LED juga akan tersemat. Perankat suspensi depan yang telah menggunakan up side down, suspensi belakang monoshok, stang klip in. Sistem kaliper ganda juga akan menjadi perangkat penghenti laju bagi mesin 4 silinder terbaru yang digunakan.

Mesin empat silinder segaris digadang mampu meletupkan tenaga mencapai 60 hp, jika kabar tersebut benar, kenaikan tenaga mesin empat silinder ini jauh lebih besar sekira 20 hp dari model mesin dua silinder. Hadirnya Kawasaki Ninja ZX-25R ini sendiri akan menjadi pesaing bagi Honda CBR250RR yang, di Indonesia sendiri belum lama menyaingi Kawasaki Ninja yang telah lama mengaspal. Meski demikian, populasi Ninja sebagai kendaraan sport fairing merupakan pendobrak sepeda motor bertenaga dengan harga yang cukup terjangkau di sektor motor bermesin dua silinder. Kawasaki rencananya akan meluncurkan Ninja ZX-25R di ajang Tokyo Motor Show. Sayangnya hingga kini, Kawasaki Motor Indonesia belum mengungkap rencana meluncurkan model Ninja terbaru tersebut masuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, Kawasaki Ninja 250, bersaing dengan Honda CBR250RR dan Yamaha R25. Motor sport kelas menengah ini, banyak menjadi buruan bikers muda, karena memiliki desain yang sporti. Tentunya suara dari mesin dua silinder yang menjadi banyak pertimbangan motor ini laris di pasaran sepeda motor nasional. Namun sayangnya saat ini pasar sepeda motor full fairing tengah lesu, ditengah banyaknya model skuter matik yang merajai penjualan sepeda motor di Indonesia.