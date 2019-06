LONDON - Sebuah petisi berisi gurauan politik di Inggris menyerukan agar patung mantan Perdana Menteri Winston Churchil di London digantikan dengan patung robot dari anime Jepang. Meski tampaknya petisi itu tidak akan bisa diwujudkan, pemberitaan dari tabloid membuatnya jadi perhatian global.

Petisi untuk menyingkirkan patung Churchill di Parliament Square itu dibuat oleh jurnalis Hussein Kesvani. Churchill adalah tokoh yang dianggap sebagai pemimpin perang dengan sejumlah catatan kontroversial, termasuk membuat rakyat jajahannya di Bengali mati kelaparan.

Kesvani ingin patung Churchill itu digantikan dengan Evangelion, robot biologis raksasa dari waralaba Jepang yang sangat terkenal, Neon Genesis Evangelion.

“Begini, semua yang saya katakan adalah bahwa tidak ada Evangelion yang menyebabkan kelaparan atau mengklaim hasil pekerjaan orang lain. Evangelion juga sangat keren, dan ramping, dengan sosok tubuh yang lebih aspiratif daripada Winston Churchill,” ujarnya sebagaimana dilansir RT, Kamis (27/6/2019).

Petisi itu juga menyarankan bahwa Evangelion dapat menjadi pahlawan baru Inggris pasca-Brexit. Kesvani juga terbuka dengan ide bahwa patung robot itu nantinya dapat disemati dengan bunga opium untuk menjaga hubungannya dengan sejarah perang Inggris.

Beberapa jam setelah dipublikasikan, petisi tersebut menarik perhatian sejumlah media Inggris. Tabloid Daily Star yang marah mencap penandatanganinya "snowflake" dan mengatakan "luar biasa" bahwa bahkan ada 150 orang yang menandatanganinya.

Namun, pemberitaan itu justru membuat semakin banyak orang yang menandatanganinya.

"Saya menandatangani ini terutama karena bagaimana Daily Star mengeluh tentang hal itu," komentar salah seorang pengguna Richard Nelson. "Bagus sekali, Daily Star!"

Please sign and share this important petition, to replace the statue of Churchill with an Evangelion (wearing a giant poppy)https://t.co/oe1VpFryxY— hussein kesvani (@HKesvani) June 24, 2019