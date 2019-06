RANCAEKEK – Komitmen Nissan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya, terus dibuktikan dengan menambah jaringan pelayanannya melalui peresmian outlet terbaru di wilayah Rancaekek, Jawa Barat.

Rancaekek sendiri menjadi pilihan jaringan outlet Nissan-Datsun terbaru dinilai memiliki pertumbuhan yang cukup cepat sebagai wilayah satelit di Kabupaten Bandung. Outlet terbaru berdiri untuk memberikan pengalaman kepemilikan terbaik bagi para pengguna Nissan dan Datsun, serta memberikan peningkatan kenyamanan bagi para calon pelanggan setempat.

Dari sektor penjualan, outlet Nissan-Datsun Rancaekek ini menawarkan jajaran produk yang lengkap termasuk All New Nissan Livina, All New Nissan Serena dan Datsun GO+ Panca CVT. Outlet dengan luas bangunan 2,284 meter persegi yang berdiri diatas tanah seluas 5,578 meter persegi ini dilengkapi dengan 12 bay, termasuk area penjualan untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan.

Dealer ini dikelola oleh PT Mimosa Putra Abadi (MPA). Selain dealer Rancaekek, MPA baru saja membuka dua outlet Nissan-Datsun di Bekasi – Nissan Datsun Bekasi Barat dan Nissan Datsun Bekasi Timur.

Pembukaan dealer baru ini, menurut Isao Sekiguchi, Presiden Direktur Nissan Motor Indonesia sebagai pencapaian penting bagi kami, hal ini karena kami juga ingin mendekatkan diri dengan lebih banyak pelanggan dan calon pelanggan, serta menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. "Didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, kami juga melihat peningkatan permintaan terhadap kendaraan yang nyaman dan aman. Sudah menjadi misi kami untuk menyediakan pilihan mobil Nissan dan Datsun yang tepat serta pengalaman pelanggan yang baik, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kami memiliki kepercayaan yang besar terhadap MPA dan kami sangat mengapresiasi semangat mereka dalam memberikan layanan terbaik,” katanya. Outlet baru ini telah mengadopsi Nissan Retail Concept (NRC) yang memastikan pengalaman konsisten untuk sebuah merk global. Desain dari outlet baru ini menitikberatkan kepada suasana keterbukaan, kenyamanan pelanggan, dan transparansi. “Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi salah satu mitra Nissan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan di dealer Rancaekek ini. Sebanyak 35 karyawan dealer kami merupakan tim yang telah terlatih dengan baik dan berdedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, penjualan, dan layanan teknis,” jelas Darius Aprizar Syahputra, Direktur PT Mimosa Putra Abadi.