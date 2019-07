JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), meluncurkan generasi terbaru Triton untuk pasar Indonesia. Model terbaru hadir dengan berbagai pembaharuan dan ketangguhan lebih baik dari generasi sebelumnya. Untuk seluruh ubahan tersebut, Mitsubishi new Triton dibanderol dengan harga mulai Rp250 juta untuk varian terendah (single kabin) dan Rp480 jutaan untuk varian tertinggi.

Mitsubishi Triton memiliki pembaharuan baik pada sisi eksterior dengan tampilan yang lebih kuat dan tangguh, menggabungkan konsep desain muka Dynamic Shield yang stylish. Di sisi interior, New Triton memiliki konsol tengah yang simple dan terpadu, sekaligus memberikan kemewahan dengan penambahan soft pads

Ketangguhan lain yang ditawarkan yakni adanya penyempurnaan system 4WD yang memberikan peningkatan performa off-road dan system keamanan aktif dan fitur bantuan terbaru untuk pengemudi.

Secara keseluruhan, berbagai fitur pada model baru ini mendapatkan perbaikan signifikan terhadap durabilitas dan keandalan yang dibutuhkan oleh pengguna Komersial hingga kenyamanan dan pengalaman berkendara yang dicari oleh pengguna pribadi.

"New TRITON merupakan salah satu model strategis Mitsubishi Motors dengan sejarah yang Panjang dan memiliki peran penting bagi beragam industri di Indonesia yang dibuktikan dengan raihan pangsa pasar lebih dari 63%*1 di kelas double-cabin 4x4. New TRITON mendapatkan peningkatan pada durabilitas, keandalan dan kenyamanan atas pengalaman dan teknologi pengembangan lebih dari 40 tahun sejak pertama kali diluncurkan. Saya yakin New TRITON dapat menjawab beragam keinginan dan kebutuhan konsumen di Indonesia” Naoya Nakamura, Presiden Direktur PT MMKSI, di Jakarta.

Mitsubishi Triton dibekali dengan mesin 4N15 dengan kapasitas 2.4 liter bertenaga 181 PS yang dilengkapi tiga pilihan transmisi 5dan 6 perceparan manual dan 6 percepatan matik. Penggerak Mesin depan, penggerak 4WD dan 2WD.

Mitsubishi new Triton merupakan produk yang didatangkan langsung dari Thailand, pada negara prinsipilnya, new Triton telah diluncurkan lebih dulu pada November 2018. Hadir di Indonesia sebagai kendaran pikap kabin ganda dengan homologasi dengan standari euro2. Namun dibeberapa negara Mitsubishi new Triton asal Thailand ini diproduksi dengan standari Euro 6.

Berikut harga Mitsubishi new Triton:

1. Ultimate AT Double cab 4WD Rp 480.500.000

White Diamond, Sterling Silver Metallic, Graphite Gray Metallic, White Solid, Jet Black Mica, Red Solid

2. Exceed MT Double cab 4WD Rp 453.000.000

Sterling Silver Metallic, Graphite Gray Metallic, White Solid, Jet Black Mica, Red Solid

3. GLS MT Double cab 4WD Rp 419.000.000

Sterling Silver Metallic, White Solid, Jet Black Mica, Red Solid

4. HDX MT Double cab 4WD Rp 395.500.000

Sterling Silver Metallic, White Solid, Jet Black Mica, Red Solid HDX MT

5. Single cab 4WD Rp 338.000.000 Sterling Silver Metallic, White Solid, Jet Black Mica GLX HR MT

6. Single cab 2WD Rp 250.500.000

Sterling Silver Metallic, White Solid, Jet Black Mica

