JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi meluncurkan Mitsubishi new Triton untuk pasar automotif nasional. Mengusung label new, pembaharuan apa saja yang disematkan Mitsubishi pada new Triton?

Melihat desain terbarunya, Mitsubishi new Triton juga mendapat filosofi desain dynamic shield, dimana lampu utama berada di bagian bumper, bagian atas ditempatkan DRL yang telah menyematkan teknologi LED. Sektor interiornya, new Triton memiliki konsol tengah yang simple dan terpadu, sekaligus memberikan kemewahan dengan penambahan soft pads.

Tak hanya ubahan pada tampilan dalam dan luar, teknologi penunjang juga turut disematkan diantaranya, penyempurnaan system 4WD yang memberikan peningkatan performa off-road dan system keamanan aktif dan fitur bantuan terbaru untuk pengemudi.

Secara keseluruhan, berbagai fitur pada model baru ini mendapatkan perbaikan signifikan terhadap durabilitas dan keandalan yang dibutuhkan oleh pengguna Komersial hingga kenyamanan dan pengalaman berkendara yang dicari oleh pengguna pribadi

Meski fitur dibekali fitur melimpah, faktor keamanan tak luput disematkan pada Mitsubishi new Triton diantaranya rise body yang memungkinkan struktur bodi penyerap benturan. Tak hanya itu, 7 titik airbag juga menjadi teknologi keamanan aktifnya. forward collision mitigation system (FCM) merupakan teknologi pengereman darurat dengan sensor visual di depan. Terdapat pula teknologi Ultrasonic mis-acceleration Mitigation System (UMS) mencegah kendaraan bergerak dari posisi parkir ketika sensor ultrasonic mendeteksi halangan baik dari arah depan maupun belakang Blind Spot Warning (BSW) dan Lane Change Assist (LCA) - memperingatkan pengendara terhadap kendaraan yang berada di blind spot atau yang melaju cepat dari belakang dengan teknologi ultrasonic dan radar Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - memonitor laju di belakang kendaraan dengan radar, Automatic High Beam secara otomatis mengalihkan lampu utama tinggi dan rendah dengan sensor visual depan dan sensor parkir memonitor sekeliling kendaraan ketika parkir dengan ultrasonic, Multi-around View monitor, parkir di area sempit akan lebih mudah dan aman Kemampuan Mitsubishi new Triton juga akan ditunjang dengan teknologi Off-road mode yang mampu memaksimalkan traksi dan parameter stabilitas control sesuai dengan kondisi medan dengan “easy select switch” operation. Terdapat pula, hill decent control (HDC), sistem ini akan mengontrol katup untuk menjaga kecepatan kendaraan dengan berbagai kondisi medan. Ketika menuruni bukit yang curam, yang memungkinkan pengemudi berkonsentrasi pada control stir Untuk pengemudi dan penumpang di kursi depan, tombol pilihan, HDMI, port USB, penyimpanan dengan akses yang mudah. Untuk penumpang belakang, terdapat grip bantuan untuk memudahkan penumpang masuk dan keluar, USB port dan penyimpanan dan sirkulasi udara yang baru ditambahkan 1. Mitsubishi new Triton Ultimate AT Double cab 4WD Rp 480.500.000 2. Mitsubishi new Triton Exceed MT Double cab 4WD Rp 453.000.000 3. Mitsubishi new Triton GLS MT Double cab 4WD Rp 419.000.000 4. Mitsubishi Triton HDX MT Double cab 4WD Rp 395.500.000 5. Mitsubishi Triton Single cab 4WD Rp 338.000.000 6. Mitsubishi Triton Single cab 2WD Rp 250.500.000