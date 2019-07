TEL AVIV - Sebuah pesawat Boeing 737-400 milik maskapai Electra Airways berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Ben Gurion, Tel Aviv, Israel setelah satu bannya meletus saat lepas landas di Cologne, Jerman.

Diwartakan RT, Selasa (2/7/2019), staf di Ben Gurion disiagakan secara penuh pada Senin sore ketika pesawat dengan 152 penumpang itu bersiap mendarat. Lebih dari 100 ambulans bergegas ke tempat kejadian dan semua penerbangan lainnya dibatalkan atau dialihkan.

Setelah terbang berputar-putar untuk menghabiskan bahan baka, pesawat Boeing 737-400 itu akhirnya mendarat pada pukul 4.25 sore waktu setempat, menggunakan rem mesin guna mengurangi tekanan pada ban.

Video: YouTube/RT.

Tidak ada cedera yang dilaporkan saat penumpang mulai turun di landasan. Sebelum mendarat, pesawat itu telah dikawal ke wilayah udara Israel oleh dua jet tempur F-16. Pilot militer menilai kerusakan dan melaporkan salah satu ban belakang kiri pesawat telah meledak.

Video of the landing of Electra Airways LZ-EBA in Ben Gurion airport. All passengers and crews are well. Kudos to the pilots. 📹by Israeli airports Authority pic.twitter.com/C3ghCGpqjx— Yonat Friling (@Foxyonat) July 1, 2019