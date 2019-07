NEW DELHI – Sebuah kelompok aktivis di India marah besar setelah perusahaan bir di Israel menggunakan karikatur Mahatma Gandhi sebagai bagian dari upaya pemasaran mereka, mengubah tokoh anti minuman keras itu menjadi semacam maskot.

Dibuat bersama oleh Malka Brewery dan Negev Beers yang berbasis di Israel, botol kontroversial itu termasuk dalam sebuah set yang dimaksudkan untuk memperingati hari kemerdekaan Israel yang ke-71. Kemasan botol tersebut menunjukkan tokoh-tokoh sejarah yang berbeda pada setiap jenis bir, termasuk gambar kemasan bergambar kartun Gandhi yang dihiasi dengan kemeja dasi berwarna.

Ketua Yayasan Nasional Gandhi di Kerala, Eby J.Jose mengatakan bahwa gambar tersebut merupakan sebuah “ejekan” bagi sang tokoh pemimpin kemerdekaan, dan dengan alasan itu mereka mengajukan keluhan tertulis kepada perdana menteri (PM) India, Narendra Modi dan PM Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menindak lanjuti perbuatan dari pembuat bir tersebut.

#Gandhi ji's caricature pic wearing shades on a liquor bottle made by a Israel-based Maika Breweries stokes mega row. #MahatmaGandhi Research Foundation writes to @IsraeliPM registering strong protest @IndiaAheadNews @PMOIndia pic.twitter.com/Z9xY7g4WQ9