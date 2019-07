JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali mendapatkan angka penjualan besar dari dua model andalannya yakni all new Ertiga dan Carry pikap. Pencapaian tersebut didapat Suzuki selama penyelenggaraan PRJ yang telah berlangsung.

Tercatat sebanyak 1.127 unit kendaraan dari berbagai model, dari target 800 unit. Dan model yang paling laris manis Ertiga dan Carry pikap. Dimana Suzuki all new Ertiga terjual sebanyak 462 unit atau menyumbang 40,9 persen sedangkan Carry pikap berkontribusi 413 unit sebesar 36,6 persen.

Menurut Makmur, 4W Sales Director PT SIS, pencapaian ini tak lepas dari kepercayaan konsumen pada produk Suzuki, karenya ungkapan terima kasih kepada para konsumen yang terus memberikan kepercayaannya kepada produk-produk Suzuki dalam mendampingi kegiatan sehari-hari. Selama Jakarta Fair Kemayoran 2019 berlangsung, kami berhasil menjual 1.127 unit kendaraan dari berbagai model.

"Jumlah ini sangat jauh melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 800 unit. Capaian positif ini tak lepas dari berbagai penawaran spesial yang kami berikan selama Jakarta Fair Kemayoran 2019 berlangsung,” ujarnya.

Selain All New Ertiga dan New Carry Pick Up, jajaran kendaraan unggulan Suzuki lainnya juga menarik minat konsumen. Pada segmen mobil penumpang, Baleno menjadi penyumbang angka penjualan terbesar ketiga sebanyak 120 unit. Tidak hanya itu, Ignis, Karimun Wagon R, SX4 S-Cross, dan APV juga turut berkontribusi dan menjadi penguat keberhasilan penjualan Suzuki dengan total penjualan 132 unit.

Suzuki yang menempati booth dengan luas 500 m 2 selama 40 hari juga meyakini kesuksesan ini tidak terlepas dari berbagai penawaran menarik yang diberikan kepada konsumen dan jalinan kerja sama dengan beberapa perusahaan leasing yang memudahkan konsumen dalam memiliki kendaraan unggulan Suzuki.

