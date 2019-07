WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Senin mengatakan bahwa dia berencana untuk memamerkan tank di Washington National Mall sebagai bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan AS yang dikenal sebagai Fourth of July. Perayaan hari besar yang diperingati setiap tanggal 4 Juli itu juga akan menampilkan jet-jet tempur dan kapabilitas militer AS lainnya.

Pameran perangkat keras militer itu hanyalah salah satu elemen baru dalam kontes Hari Kemerdekaan AS yang akan jauh berbeda dari program-program patriotik yang biasanya menarik ratusan ribu orang ke monumen di pusat kota Washington.

Sementara presiden-presiden terdahulu biasanya tidak menonjolkan diri, Trump berencana untuk berpidato di Lincoln Memorial.

Agenda lain yang juga dijadwalkan adalah pertunjukan kembang api yang diperpanjang dan flyover oleh Air Force One, pesawat Boeing 747 khusus yang digunakan oleh presiden AS, dan skuadron jet Blue Angels Angkatan Laut AS.

"Saya akan mengatakan beberapa patah kata, dan kami akan melihat pesawat terbang di atas kepala," kata Trump kepada wartawan di Kantor Oval sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (3/7/2019). "Dan kita akan menempatkan tank di luar."

Trump telah mendorong digelarnya parade militer di Washington sejak ia mengagumi parade militer Hari Bastille di Paris pada 2017. Pemerintahannya menunda parade yang telah direncanakan untuk Hari Veteran pada November 2018 setelah biaya membengkak menjadi USD90 juta, tiga kali lipat dari perkiraan awal .

Trump mengatakan tank-tank M1 Abrams modern dan tank-tank Sherman dari era Perang Dunia II akan dipajang. Pejabat Distrik Columbia mengatakan peralatan militer berat dapat merusak jalan-jalan kota.

"Anda harus cukup berhati-hati dengan tank karena jalan cenderung tidak suka membawa tank berat, jadi kita harus meletakkannya di area tertentu," kata Trump.

Kubu Partai Demokrat di Kongres menuduh Trump membajak acara Hari Kemerdekaan untuk meningkatkan prospek pemilihannya kembali pada 2020. Mereka juga mempertanyakan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk Dinas Taman Nasional yang kekurangan uang.

Departemen Dalam Negeri, yang mengawasi acara tersebut, belum mengatakan berapa biaya yang akan dihabiskan. Dua perusahaan kembang api akan menampilkan 35 menit gratis, yang menurut badan itu setara dengan sumbangan senilai USD700.000 (sekira Rp9.9 miliar).

