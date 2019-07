MANADO - DKI Jakarta kembali mempertahankan gelarnya sebagai juara umum Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2018 lalu. Sebanyak 15 medali emas, 15 medali perak dan 18 medali perunggu dibawa pulang saat penutupan OSN 2019 di Manado, Jumat (5/7/2019).

Menyusul, Jawa barat menempati provinsi dengan perolehan medali terbanyak di peringkat kedua. Provinsi ini meraih sebanyak 7 medali emas, 9 medali perak, dan 13 medali perunggu. Pada posisi ketiga, prestasi diraih Jawa Timur dengan perolehan sebanyak 5 medali emas, 19 medali perak, dan 14 medali perunggu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengapresiasi para peserta yang mengikuti OSN 2019. Mereka sudah sudah melalui penyaringan dan seleksi yang cukup ketat di daerah masing-masing.

"Bukan hanya yang mendapatkan juara tetapi juga semuanya juga bisa merasakan sensasi sebagai juara bersama ini," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy.

Menurut Mendikbud, perjalanan para peserta masih panjang untuk menjadi saintis maupun ilmuwan yang bisa memberikan sumbangan untuk kepentingan bangsa dan negara. "Karena itu sebetulnya disini hanya sekedar untuk mengukuhkan bahwa kamu semua adalah juara. Selamat untuk semuanya, kalian semua juara," kata Mendikbud.

Berikut daftar nama-nama peraih medali emas, perak dan perunggu OSN 2019 tingkat SMA/MA :

I. PERAIH MEDALI EMAS OSN 2019 TINGKAT SMA/MA

A. MATEMATIKA

1. Valentio Iverson, SMA Sutomo 1 Medan, Sumatera Utara, Terbaik Wilayah Sumatera

2, Jonathan Kwok, SMA Darma Yudha Riau

3. Fahreezan Sheraz Diyaldin, SMAN 1 Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Terbaik Wilayah Jawa dan Bali

4. Nathaniel Lukas Christianto, SMA Kristen Tri Tunggal Jawa Tengah

5. Kensias Kristanto, SMA Kristen Petra 5 Surabaya, Jawa Timur

B. FISIKA

1. Peter Addison Sadhani, SMA Aloysius 1 Bandung, Jawa Barat, Best Teori and Best Eksperimen

2 Jonathan Willianto, SMA Sutomo 1 Medan, Sumatera Utara

3 Rio Alexander Audino, SMAN 1 Singaraja, Bali

4 Fadli Januar, SMAN Unggulan M.H. Thamrin Jakarta, DKI Jakarta

5 Timotius Jason, SMA Ignatius Global School Palembang, Sumatera Selatan

C. KIMIA

1 Steven William, SMA Kristen Petra 1 Surabaya, Jawa Timur, Absolute Winner, Best Experimen, Best Theory

2 Leon Ritchie Salim, SMA Springfield Jakarta, DKI Jakarta

3 Mark, SMAK 1 BPK Penabur Jakarta, DKI Jakarta

4 Andika Naufal Hilmy, MAN Insan Cendekia Serpong, Banten

5 Adhitya Rimba El-Fajriansyah, SMAN 2 Cirebon, Jawa Barat

D. KOMPUTER/INFORMATIKA

1 Edbert Geraldy Cangdinata, SMA Sutomo 1 Medan, Sumatera Utara

2 Pikatan Arya Bramajati, SMA Semesta BBS Semarang, Jawa Tengah

3 Rama Aryasuta Pangestu, SMA Kanisius Jakarta, DKI Jakarta

4 Mirza Safaraz, SMAN 1 Yogyakarta D.I. Yogyakarta

5 Nabil Ibadurrahman Ervatra, SMPN 115 Jakarta, DKI Jakarta

6 Vio Albert Ferdinand, SMA Ignatius Global School Palembang, Sumatera Selatan

E. BIOLOGI

1 Achmad Rizky Maulana, SMAN 3 Malang, Jawa Timur

2 Farrel Alfaza Marsetyo, MAN Insan Cendekia Serpong, Banten

3 Martin Aurelius, SMA Kemurnian 2 Jakarta, DKI Jakarta

4 Raihan Febryanto,,SMAN Unggulan M.H. Thamrin Jakarta, DKI Jakarta

5 Irhasy Muhamad Maulad, SMAN Unggulan M.H. Thamrin Jakarta, DKI Jakarta

F. ASTRONOMI

1 Josh Nathaniel Jowono, SMAK 5 BPK Penabur Jakarta, DKI Jakarta

2 Muhammad Izaaz Inhar Ramadhani, SMAN Unggulan M.H. Thamrin Jakarta, DKI Jakarta

3 Ryo Albert Sutanto, SMAN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat

4 Jonwin Fidelis Fam, SMAK 1 BPK Penabur Jakarta, DKI Jakarta

5 Vincent Sean Farrell, SMA Kristen Petra 2 Surabaya, Jawa Timur

G. EKONOMI

1 Tantra Tanjaya, SMAK 3 BPK Penabur Jakarta, DKI Jakarta, Terbaik 3 Simulasi Perdagangan

2 Jessica Annabel Tio Prisca, SMAN 8 Jakarta, DKI Jakarta

3 Muhammad Zaky Nur Fajar, SMA PU Albayan Jawa Barat

4 Ezra Amshael Ginting, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan, Banten

5 Mildania, MAN Insan Cendekia Pekalongan, Jawa Tengah, Terbaik 3 Penelitian

H. KEBUMIAN

1 Muhammad Andika Rifqi, MAN Insan Cendekia Serpong, Banten

2 Lionie Annabella Wijaya, SMA Darma Yudha Riau, Terbaik Teori

3 Josephine Febriyanti, SMAN 3 Kota Bogor Jawa Barat

4 Christopher Wilbert, SMA Kristen Petra 2 Surabaya Jawa Timur

5 Muhammad Bintang Luthfil Aziz, SMA Taruna Nusantara Jawa Tengah

I. GEOGRAFI

1 Yudhistira Audley Alghiffary, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan Banten

2 Hadyan Imal Fathoni, SMAN 2 Kota Bekasi Jawa Barat, BEST MMT

3 Sepriani Nurhaliza, SMAN 34 Jakarta DKI Jakarta, BEST WRT

4 Ramadi Syarif Hidayatullah, SMAN 2 Kota Bekasi Jawa Barat

5 Jonathan Evan, SMAN 77 Jakarta DKI Jakarta

II. PERAIH MEDALI PERAK OSN 2019 TINGKAT SMA/MA

A. MATEMATIKA

1 Muhammad Surya Siddiq, MAN 2 Kota Malang Jawa Timur

2 Edward Effendy, SMAK Immanuel Pontianak Kalimantan Barat

3 Gabriela Erin Mariangel, SMAK 1 BPK Penabur Jakarta DKI Jakarta

4 Clifton Felix, SMA Ignatius Global School Palembang Sumatera Selatan

5 Muflih Naufal Maxi, SMA Cahaya Rancamaya IBS Jawa Barat

6 Stanve Avrilium Widjaja, SMAK IPEKA Plus Bsd Banten

7 Steven Fernaldy Tanno, SMAK 6 BPK Penabur Jakarta DKI Jakarta

8 Ahmad Romy Zahran, SMAN 1 Kota Bogor Jawa Barat

9 Billie Hartanto, SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta D.I. Yogyakarta

10 Ferdinand Halim Santoso, SMAN 3 Surakarta Jawa Tengah PERAK

B. FISIKA

1 Wilsen Chandra Putra, SMA Sutomo 1 Medan Sumatera Utara

2 Rizky Ramadhana, SMA Taruna Nusantara Jawa Tengah

3 Ilham Darni, SMA Fatih Bilingual School Aceh

4 Dean Hartono, SMAK Penabur Bintaro Jaya Banten

5 Rayhan Danendra Wiracalosa, SMAN 14 Jakarta DKI Jakarta

6 Lugas Firdinand Hamdi, MAN 2 Kota Malang Jawa Timur

7 Rifqi Aufa Sholih Hadiko, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan Banten

8 Christian Amriel Susanto, SMAK Penabur Gading Serpong Banten

9 Muhammad Rizky Sya'Ban, MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo

10 Leonardus Brahmantyo Putra, SMA Kolese Gonzaga Jakarta DKI Jakarta

11 Daud Muhamad Azhari, SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta D.I. Yogyakarta

C. KIMIA

1 Ivan Candra Gunawan, SMA Kristen Petra 2 Surabaya Jawa Timur

2 Zulfi Azam Adiby, MAN 2 Kota Malang Jawa Timur

3 Adninda Fitri Risdianto, SMA Semesta BBS Semarang Jawa Tengah

4 Daniella Nadia Prijadi, SMA Stella Duce 1 Yogyakarta D.I. Yogyakarta

5 Gagas Praharsa Bahar, MAN Insan Cendekia Serpong Banten

6 Felix Pherry, SMA Katolik Rajawali Makassar Sulawesi Selatan

7 Sebastian Taharuddin, SMAK 1 BPK Penabur Jakarta DKI Jakarta

8 Nabil Khwarizmi Syuhada, SMAN 2 Cibinong Jawa Barat

9 Gading Widiansyah, MAN Insan Cendekia Oki Sumatera Selatan

10 Edward Alvin, SMAK Penabur Gading Serpong Banten

D. KOMPUTER/INFORMATIKA 1 Gregorius Bhisma, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan Banten 2 Maximilliano Utomo Quok, SMP Xin Zhong School Jawa Timur 3 Muhammad Halif, SMAN 1 Depok Jawa Barat 4 Markus Leonard Wijaya, SMAN 3 Semarang Jawa Tengah 5 Steven Novaryo, SMA Katolik Santu Petrus Pontianak Kalimantan Barat, Terbaik Wilayah Kalimantan 6 Rahadian Panji Ramadhan, SMAN 1 Purwokerto Jawa Tengah 7 Steven Adrian Gracia, SMA Kristen Petra 1 Surabaya Jawa Timur 8 Theophilus Joseph Wahyudi, SMA Santa Laurensia Banten 9 Yohandi, SMAK 1 BPK Penabur Jakarta DKI Jakarta 10 Andrew Christian Jubintoro, SMA Manado Independent School Sulawesi Utara E. BIOLOGI 1 Joan Nadia, SMAK IPEKA Tomang Jakarta DKI Jakarta 2 Muhamad Zulqi Prishandi Wijaya, SMAN 1 Manyar Jawa Timur 3 Timmothy Yonathan, SMA Sutomo 1 Medan Sumatera Utara 4 Muhammad Haris Wirananda, MAN 2 Kota Malang Jawa Timur 5 Isya Abiyyu Mumtaz, MAN Insan Cendekia Serpong Banten 6 Nathanael Tjandra, SMP Kristen Calvin Jakarta DKI Jakarta 7 Carin Abbie Reyhani, SMAN 78 Jakarta DKI Jakarta 8 Muhammad Bariq Sadad, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan Banten 9 Michael Gitonobel, SMA Kusuma Bangsa Palembang Sumatera Selatan 10 Liliani Chandranata, SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya Jawa Timur F. ASTRONOMI 1 Nanda Salwa Nurwachidah, MAN 2 Kota Malang Jawa Timur 2 Nur Husna Sandy Pangestuti, SMAN 3 Malang Jawa Timur 3 Evan Ariel Christoper, SMAN 2 Jakarta DKI Jakarta 4 Nicolas Martin, SMAK 6 BPK Penabur Jakarta DKI Jakarta 5 Aldino Putra Andeaz, SMAN 1 Sumatera Barat Sumatera Barat 6 Neisa Hibatillah Alif, MAN 2 Pekanbaru Riau 7 Mahbubi Satria Agusti Wirawan, SMAN 14 Kota Bekasi Jawa Barat 8 Rafa Nanda Akilah, MAN 2 Kota Malang Jawa Timur 9 Novan Saputra Haryana, SMAN 5 Kota Bekasi Jawa Barat 10 Azhar Ikhtiarudin, SMAN 1 Bobotsari Jawa Tengah G. EKONOMI 1 Florence Yokhebed Valerie, SMAK 8 BPK Penabur Jakarta DKI Jakarta, Terbaik 2 Simulasi Perdagangan 2 Erin Glory Pavayosa Ginting, SMAN 1 Matauli Pandan Sumatera Utara 3 Adis Susita Rahma, SMAN 1 Kota Bekasi Jawa Barat 4 Rizky Mega Amalia Putri, SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang Jawa Timur 5 Amanda Novriwani Saragih, SMAN 1 Matauli Pandan Sumatera Utara 6 M. Lutfi Maudi, SMA Taruna Nusnatara Jawa Tengah 7 Jocelyn Stephanie, SMA Penabur Gading Serpong Banten 8 Adzrani Anggita, SMAN 1 Depok Jawa Barat 9 Anggita Fiorella Moreni, SMAN 1 Depok Jawa Barat 10 Ebenezer Mesotuho Harefa, SMAK 3 BPK Penabur Jakarta DKI Jakarta H. KEBUMIAN 1 Naufal Ragitya Daniswara, SMAN Unggulan M.H. Thamrin Jakarta DKI Jakarta 2 Irfan Aji Ramadzan, SMAN 1 Boyolali Jawa Tengah 3 Hendryagung Fuady Handaka, SMAN 1 Muntilan Jawa Tengah 4 Kurnia Hanif Izzuddin, SMAN 1 Yogyakarta D.I. Yogyakarta 5 Eillen Theodora, SMA Kristen Petra 2 Surabaya Jawa Timur 6 Glady Sajidah Zahra, SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta D.I. Yogyakarta 7 M. Yahya Ayyasy, SMAN 1 Sumatera Barat Sumatera Barat 8 Abednego Anugrah Pekerti, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan Banten 9 I Wayan Nugraha Satya Ananda, SMAN 1 Singaraja Bali 10 Farah Hamidah, MAN 2 Kota Malang Jawa Timur I. GEOGRAFI 1 Fatkan Hidayat Anggriawan, SMAN 1 Bantul D.I. Yogyakarta, BEST FWT 2 Zahra Lintang Rahina, SMAN 1 Geger Jawa Timur 3 Marcell Reynaldo Setio, SMA Kristen Petra 1 Surabaya Jawa Timur 4 Muhammad Ridwan Satria L 11 SMAN Unggulan M.H. Thamrin Jakarta DKI Jakarta 5 Argya Muflih Rachmat Satriyo L 11 SMAN 2 Kota Tangerang Selatan Banten 6 Robieth Eqtada Muhammadan, SMA Plus Ar-Rahmat Bojonegoro Jawa Timur 7 Rasyid Abid, MAN Insan Cendekia Gorontalo Gorontalo 8 Agung Tri Yulianto L 11 SMAN 2 Kediri Jawa Timur 9 Satya Adi Wicaksana Suadiartha, SMAN 1 Yogyakarta D.I. Yogyakarta 10 Akbar Anwar Syahrul, SMAN 1 Padang Sumatera Barat III. PERAIH MEDALI PERUNGGU OSN 2019 TINGKAT SMA/MA A. MATEMATIKA 1 Febrian Dwi Kimhan, SMA Kharisma Bangsa Banten 2 Nicholas Russell Saerang, SMAK IPEKA Sunter Jakarta DKI Jakarta 3 Kanaya Padma Yudewo, SMAN 8 Jakarta DKI Jakarta 4 Stanley Kurniawan, SMA Brilliant Class Penabur Gading Serpong Banten 5 Tahta Aulia Kusuma Arifin, SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta D.I. Yogyakarta 6 Azzam Labib Hakim, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan Banten 7 Timothy, SMA Kristen Petra 1 Surabaya Jawa Timur 8 Elbert Benedict, SMAK Penabur Gading Serpong Banten 9 Putu Nindya Krisnadewi Rahadi, SMAN 1 Negara Bali 10 Muhammad Rafi Adzikra SMA Kharisma Bangsa Banten 11 Bernard Lesley Efendy, SMA Igantius Global School Palembang Sumatera Selatan 12 Fajar Arif Shodiqin, SMPN 1 Parakan Jawa Tengah 13 Sandy Kristian Waluyo,,SMPK Penabur Cirebon Jawa Barat 14 Ahmad Faqih Al Ghiffary, SMA Fatih Bilingual School Aceh 15 Alvin Putera Budiman, SMA Labschool Kebayoran DKI Jakarta 16 Frederik Imanuel Louis, SMA Katolik Rajawali Makassar Sulawesi Selatan,Terbaik Wilayah Sulawesi B. FISIKA 1 Fikri Rinaldi, SMAN 1 Pariaman Sumatera Barat 2 Wilson Widyadhana, SMAK 1 BPK Penabur Jakarta DKI Jakarta 3 Jessica Vania Gospel, SMAK 5 BPK Penabur Jakarta DKI Jakarta 4 Jesaya Christian Ido Raja Situmeang, SMAK 1 BPK Penabur Jakarta DKI Jakarta 5 Rachel Reno, SMAK Immanuel Pontianak Kalimantan Barat 6 Farros Alferro, MAN Insan Cendekia Serpong Banten 7 Ahmad Arsy, SMAN 1 Palembang Sumatera Selatan 8 Daniel Rahmatcipta Yudhodihardjo, SMA Kristen Petra 1 Surabaya Jawa Timur 9 Stephan Hardy Darmawan, SMAK Penabur Gading Serpong Banten 10 Lathief Nurmahmudi Wijaya, SMAN 2 Purwokerto Jawa Tengah 11 Vedhino Bima Aryaputra Ahnaf, SMAN Unggulan M.H. Thamrin Jakarta, DKI Jakarta 12 M. Labib Alfaraby, MAN Insan Cendekia Oki Sumatera Selatan 13 Sebastian Jonathan, SMA Katolik Frateran Surabaya Jawa Timur 14 Dwi Rezki, SMA Kharisma Bangsa Banten C. KIMIA 1 I Gde Wira Wisnanta Dharma, SMAN 4 Denpasar Bali 2 Muhammad Arif Arkan, SMAN 1 Metro Lampung 3 Rafi Bintang Pagi Pangestu, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan, Banten 4 Derrick Anthony, SMA Darma Yudha, Riau 5 I Made Divananda, SMAN 1 Tambun Selatan, Jawa Barat 6 Theo Felix Kurniawan, SMA Ignatius Global School Palembang, Sumatera Selatan 7 Achmad Firmansyah, SMAN 1 Banjarnegara, Jawa Tengah 8 Gabrella Evelyn, SMAK Immanuel Pontianak, Kalimantan Barat 9 Dzumirrotunnisa Retsa Renigia, MAN 2 Kota Malang, Jawa Timur 10 Pascal Theodore Surya, SMA Brilliant Class Penabur Gading Serpong Banten 11 Rifqi Naufal Abdjul, SMAN 81 Jakarta, DKI Jakarta 12 Azarya Adirama, SMAN 8 Jakarta, DKI Jakarta 13 Dayanu Ikhsanuddin, MAN Insan Cendekia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 14 Muh. Rifki Haekhal, SMA Islam Athirah Bone, Sulawesi Selatan 15 Eugenia Angelica, SMA Ignatius Global School Palembang, Sumatera Selatan D. KOMPUTER/INFORMATIKA 1 Muhammad Kenshin Himura Mahmuddin, SMAN 1 Kota Bogor Jawa Barat 2 Richie Christiansen Senlia, SMA Xaverius 1 Jambi, Jambi 3 Muhammad Habibi Husni, SMAN 2 Payakumbuh, Sumatera Barat 4 Muhammad Hamlul Khair, SMAN Modal Bangsa Aceh, Aceh 5 Afif Syaifullah Fattah, SMA Al Kautsar Bandar Lampung, Lampung 6 Muhammad Arif Nuriman, SMAN 5 Bekasi, Jawa Barat 7 Kausar Meutuwah, SMA YPVDP Bontang, Kalimantan Timur 8 Muhammad Iqbal Asrif, SMAN 3 Malang, Jawa Timur 9 Banabil Fawazaim Muhammad, SMA Cahaya Rancamaya IBS Jawa Barat 10 Sulthan Afif Althaf, SMAN Modal Bangsa Aceh, Aceh 11 Kevin Jonathan Kusnomo, SMAK 5 BPK Penabur Jakarta, DKI Jakarta 12 Muhammad Fauzul Akbar, SMA Unggulan CT Foundation Sumatera Utara 13 Yumna Aqila Rasyidah, SMAN 2 Purwokerto, Jawa Tengah 14 Tan Caken, SMAK Yos Sudarso Batam, Kepulauan Riau E. BIOLOGI 1 Bernardus Jason, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan, Banten 2 Aiken Jethro, SMAN 1 Sumatera Barat, Sumatera Barat 3 Muhammad Hanif Arrobbani, SMAN 1 Gresik, Jawa Timur 4 Jeremy Oliver, SMAK Immanuel Pontianak, Kalimantan Barat 5 Rizqi Najla Humaira, SMAN 8 Jakarta, DKI Jakarta 6 Aldrich Christiandy, SMA Santo Aloysius Batununggal 2 Jawa Barat 7 Muhammad Irsyad Ramadhan, MAN 2 Kota Malang, Jawa Timur 8 Zidane Muhammad Alfarisi, SMAN 3 Bandung, Jawa Barat 9 Vic Axel Daniel Mantiri, SMA Kristen Eben Haezar Manado, Sulawesi Utara 10 Jessica, SMAK 1 BPK Penabur Jakarta, DKI Jakarta 11 Sirojuddin, SMA Ar Rohmah Dau Jawa Timur 12 Muhammad Aimar, SMA Pribadi Bandung, Jawa Barat 13 Fursan Izzatul Islam, SMA Al-Irsyad Satya Islamic School Jawa Barat 14 Elaeisa Azizah, SMAN 2 Bukittinggi, Sumatera Barat 15 Muhammad Irfan Afifudin, SMAN 1 Gombong, Jawa Tengah F. ASTRONOMI 1 Reva Budiantono, SMAN 2 Purwokerto, Jawa Tengah 2 Primanda Adyatma Hafiz, SMAN 1 Depok, Jawa Barat 3 Rahila Sabila Ma'Wa, MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo 4 Dwi Oktavianto Makdasari, SMA Semesta BBS Semarang, Jawa Tengah 5 Sarah,;SMAN 1 Palembang, Sumatera Selatan 6 Rizqy Wahyu Bachtiar,,SMAN 1 Kudus, Jawa Tengah 7 Damianus Clairvoyance Diva Putra, SMA Kristen Petra 1 Surabaya, Jawa Timur 8 Muhammad Nabiel Indraprasta Irawan, SMAN 8 Jakarta, DKI Jakarta 9 Alvin Suhendra, SMAN 5 Pekanbaru, Riau 10 Muhammad Naufal Rifqi Ramadhan, SMA Ignatius Global School Palembang, Sumatera Selatan 11 Muhammad Sultan Hafiz, SMA Al Kautsar Bandar Lampung, Lampung 12 Muhammad Mikhail Ghrilman, SMAN Modal Bangsa Aceh, Aceh 13 Mohammad Adhimas Rikat, SMA Kharisma Bangsa, Banten 14 Ridjky Tegar Perkasa, SMAN 1 Kuta Utara, Bali 15 Argya Rangga Wicaksono,,SMAN 1 Kota Bekasi, Jawa Barat G. EKONOMI 1 Abirizar Isnain Daud, SMA Pribadi Bandung, Jawa Barat 2 Ranti Rizkia Taqwiyah, SMAN 1 Padang Panjang, Sumatera Barat 3 Florentiana Yuwono, SMA Darma Yudha Riau 4 Pranindiska Nurlistyo Naistana, SMAN 1 Bumiayu, Jawa Tengah 5 Aisyah Aurelia Aziz, SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 6 Kayla Shakila, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan, Banten 7 Natasya Angeline, SMAK 1 BPK Penabur Jakarta, DKI Jakarta 8 Zulfandi Yahya, SMAN 81 Jakarta, DKI Jakarta 9 Aditya Arya Putranda, MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo 10 Samuel Theophilus Artha, SMA Kristen Petra 2 Surabaya, Jawa Timur 11 Siwi Rosari Tunggadewi, SMA Katolik Rajawali Makassar, Sulawesi Selatan 12 Arulloh Sonja, SMAN 1 Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 13 Ibrahim Naufal, SMAN 61 Jakarta, DKI Jakarta 14 Mukhlas Mahrawi Harahap, MA Darul Mursyid Sumatera Utara 15 Muhammad Jamie Rofie Quality, MAN 2 Kota Malang, Jawa Timur H. KEBUMIAN 1 Ammar Dwi Atmaja, SMAN 1 Kebumen, Jawa Tengah 2 Yusuf Kurniawan, SMAN 2 Kediri, Jawa Timur 3 Kevin Nathaniel Cuandra, SMAN 1 Batam Kepulauan, Riau 4 M. Yusup, SMAN 1 Cisarua, Jawa Barat 5 Mega Syahrani, SMAN 8 Jakarta, DKI Jakarta 6 Dara Kusumawati, SMAN 3 Kota Malang, Jawa Timur, Terbaik Praktek 7 Ghaly Yana Putra, MAN 2 Pekanbaru, Riau 8 Fajar Malik Noor Ahmad, SMAN Banua Kalsel, Kalimantan Selatan 9 Imam Zacky Anwar Makarim, MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo 10 Nafisya Maharani Anvi, SMAN 1 Sumatera Barat, Sumatera Barat 11 Muhammad Kurniawan Agung Aristo, SMAN 2 Bandar Lampung, Lampung 12 M. Taufiqqurrahman, SMA Al Kautsar Bandar Lampung, Lampung 13 R. Joshua Nathaniel Haryanto, SMAN Banua Kalsel, Kalimantan Selatan 14 Mashita Mutiara Meutuah, SMA Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School Aceh 15 Chintami Gemma Masella, SMA Lokon St. Nikolaus Tomohon, Sulawesi Utara I. GEOGRAFI 1 Rubens Phenola Setiawan, SMAN 3 Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 2 Aqiila Bahiira Paramesti, SMAN 28 Jakarta, DKI Jakarta 3 Hasnan Hanif, MAN Batam, Kepulauan, Riau 4 Muhammad Alsamtu Tita Sabila Pratama Suhartono, SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 5 Muhammad Satrio Yodhatama, MAN Insan Cendekia Serpong, Banten 6 Revandy Eliazer Immanuel Wuntu, SMA Kristen Eben Haezar Manado, Sulawesi Utara 7 M. Zaky Alfarizi, SMAN 2 Payakumbuh, Sumatera Barat 8 Toha Yudistira, SMAN 1 Purbalingga, Jawa Tengah 9 Danu Abdillah Parawangsa, SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi, Jambi 10 Beauty Deannisa Yondra Dwita, MAN 2 Pekanbaru, Riau 11 Sulthan Aflahuddin, MAN 2 Pekanbaru, Riau 12 Mochamad Rangga Alif Dharmawan, MAN 2 Kota Malang Jawa Timur 13 Fauzi Rahmadani, MAN Insan Cendekia Serpong, Banten 14 Nabila Zalianti Safitri, SMAN 1 Ajibarang, Jawa Tengah 15 Ryan Andri Wijaya, SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta, D.I. Yogyakarta