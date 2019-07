JAKARTA – Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, terus mempromosikan event Pacific Exposition 2019. Termasuk kegiatan pendukungnya, Sound of The Pacific Concert. Event ini akan dihelat di Skycity Auckland Convention Center, Selandia Baru pada 13-14 Juli.

Sound of Pacific akan menghadirkan penyanyi asal negara-negara di kawasan itu. Seperti penyanyi Swiss asal Tonga, Mr Cowboyd/Sam Chookoon asal Samoa, Ellaphon asal New Zealand, Mi-kaisha Masella asal Australia, Erakah asal Fiji. Dari Indonesia yang akan tampil adalah Glenn Fredly.

Menurut Tontowi Yahya, promosi dilakukan maksimal. Dengan melibatkan sejumlah ruang media. Baik media online maupun media mainstream. Di akun instagram pribadinya, Tontowi memperlihatkan salah satu promo tersebut.

“Konser Sound of the Pacific muncul 1 halaman di Koran New Zealand Herald edisi akhir pekan dengan tiras 500.000 exp. Diharapkan iklan ini akan menarik banyak minat masyarakat di Auckland untuk berbondong ke Skycity Auckland Convention Centre 13 dan 14 Juli,” tutur pria yang dikenal gemar dengan lagu country itu.

Dijelaskannya, bukan hanya Glenn Fredly yang menjadi wakil Indonesia dalam Sound of Pacific. Ada lvan Nestorman, dan Papua Original.

“Mereka akan tampil bersama 4 penyanyi top dari Australia, New Zealand, Samoa, Tonga dan Fiji. Mereka akan tampil dalam semangat persaudaraan bangsa-bangsa di Pasifik. Sound of the Pacific Concert adalah bagian dari Pacific Exposition 2019 yang akan berlangsung dari 11 - 14 Juli di Auckland,” jelasnya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menilai kawasan Pacific cukup penting buat Indonesia.

“Sebagian dari wilayah Indonesia adalah Pasifik. Seperti Papua, Nusa Tenggara, Maluku. Kawasan Pasifik juga sedang berkembang sektor pariwisatannya. Untuk itu, kita harus mengambil peran. Kita harus menjadi yang terdepan di kawasan ini. Dengan posisinya, Indonesia bisa menjadi pintu gerbang buat kawasan Pasifik,” paparnya.

Menpar Arief Yahya sendiri dijadwal tampil sebagai pembicar pada Tourism Forum. Di ajang itu, Menpar akan menyampaikan berbagai kesuksesan pariwisata Indonesia. Termasuk capaian yangg membuat pariwisata menjadi core economy bangsa.

(ris)