JAKARTA – Beberapa peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 8 Juli. Beberapa di antaranya adalah pelayaran pertama Vasco da Gama hingga dibukanya Bandar Udara Kemayoran.

Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung pada 8 Juli, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, Senin (8/7/2019).

1947 – Pelayaran Perdana Vasco da Gama

Vasco da Gama adalah seorang penjelajah berkebangsaan Portugis yang menemukan jalur laut langsung dari Eropa ke Malabar, India, dengan melakukan penjelajahan laut mengelilingi Afrika.

1889 – Terbitnya Surat Kabar The Wall Street Journal

The Wall Street Journal adalah surat kabar harian internasional yang berpengaruh yang diterbitkan di New York City dengan peredaran di dunia sekira 2,6 juta eksemplar tiap hari pada 2005.

Selama bertahun-tahun, harian ini menjadi yang terbesar oplahnya di Amerika Serikat, walaupun sekarang nomor 2 di bawah USA Today dengan oplah harian Journal di AS 1,8 juta.

WSJ juga menerbitkan edisi Asia dan Eropa. Saingan utamanya sebagai financial newspaper adalah Financial Times dari London yang juga menerbitkan beberapa edisi internasional. The Wall Street Journal dimiliki oleh Dow Jones and Company.

1940 – Dibukanya Bandar Udara Kemayoran

Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandar udara ini dibangun pada 1934 dan secara resmi dibuka 8 Juli 1940.

Sebenarnya mulai 6 Juli 1940 tercatat bandara ini sudah mulai beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakotamilik perusahaan penerbangan Hindia Belanda, KNILM (Koningkelije Nederlands Indische Luchtvaart Maatschapij) yang diterbangkan dari Lapangan Terbang Tjililitan. Tercatat pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhir beroperasi.

1957 – Kelahiran Moeldoko

Moeldoko adalah tokoh militer Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 17 Januari 2018. Ia sebelumnya menjabat Panglima TNI, yakni sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.

Moeldoko juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.

(han)