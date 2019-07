NEW DELHI – Pria yang dikenal sebagai “manusia terberat di Pakistan”, Noor Hassan, dilaporkan meninggal dunia pada Senin, 8 Juli, setelah tidak mendapatkan perawatan di Unit Perawatan Intensif (ICU) di sebuah rumah sakit di Kota Lahore.

Hassan yang berusia 55 tahun, adalah penduduk asli Provinsi Punjab, Pakistan. Dia menjadi berita utama internasional setelah Panglima Angkatan Darat Pakistan, Qamar Bajwa memerintahkannya untuk diterbangkan ke rumah sakit Lahore untuk mendapatkan perawatan.

Setelah operasi intensif, Hassan, yang memiliki berat 330 kg, dipindahkan ke ICU untuk mendapatkan pengawasan. Demikian diwartakan Sputnik, melansir media lokal.

Dia dilaporkan diabaikan karena keributan di ICU rumah sakit akibat skandal yang dibuat oleh kerabat seorang pasien yang sebelumnya telah meninggal di rumah sakit itu. Di tengah gangguan tersebut, Hassan diduga dibiarkan tanpa pengawasan di ICU selama hampir satu jam.

