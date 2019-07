JAKARTA - Pengumuman SBMPTN 2019 hari ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan di jagad dunia maya, seperti Twitter. Bahkan, tagar SBMPTN menjadi menjadi trending.

Tagar SBMPTN ramai dicuit warga Twitterland sejak diumumkan secara resmi pukul 15.00 WIB. Selain tagar SBMPTN, juga trending soal Selamattt (2,425 Tweets), Congratsss (3,132 Tweets), Selamaat Haris (4,450 Tweets), dan Jurusan (11,1k Tweets).

Ada yang menarik dari fenomena di sosmed si Burung Biru. Semua tumpah ruah, dari yang penyemanat karena belum beruntung dan ada juga suka cita karena lulus.

Berikut ini aneka cuitan di Twittwland terkait SBMPTN 2019

@z**mz*l*b*m : sodara keterima ui. Happy for him but suddenly remembering my lowest point of my life

@d*lpsh*r : DIINGATKAN KEPADA SAUDARA SAUDARA SEKALIAN KALO KALIAN KETERIMA SBM NANTI JGN PERNAH PAMER SAMBIL BILANG "PADAHAL GA PERNAH BELAJAR/PADAHAL ASAL PILIH JURUSAN" PLIS HARGAIN TEMEN KALIAN YG NANTINYA GA KETERIMA.

@*ns*t* *n*m*! : selamat moots gemay2 q yg keterima sbm you deserve it sm aaaa goodluck on your brand new college life!

@c*t*nts* : no offense but keterima di upn/ugm/uny actually sucks

@d*nk*nd*n*d : boleh marah ga? ini temenku lulus di ugm jurusan bahasa dan kebudayaan korea GAK DIAMBIL dong sama dia:) katanya dia ngasal dan cuma main2 doang ambil jurusan itu btw rata2nya 700an. dia dari awal udah dftar poltek negri di kotaku jurusan apa aku gatau pokoknya

@ygpntgh*rr*s : tepat waktu ini, pengumuman #SBMPTN keluar. congrats for yall who has been accepted as a 'maba'. then, for yall who is failed, la tahzan, heads up. and, next year will be ma time, bismillah. be grateful for anything u got, dude.

