JAKARTA - Saat ini SBMPTN 2019 tengah menjadi trending topic di sosial media. Para netizen peserta SBMPTN 2019 yang belum beruntung mengungkapkan kesedihannya dalam berbagai macam cara.

Para pejuang SBMPTN 2019 pun mengungkapkan dengan meme antara kecewa dan menghibur diri. Ada yang menyikapinya penuh canda, tetapi ada juga yang sedih dan mengungkapkannya dengan sebuah puisi menyentuh hati.

Seperti diketahui, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) 2019 telah menetapkan hasil SBMPTN 2019. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada 85 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia sebanyak 168.742 peserta atau sekira 23,61% dari total pendaftar.

"Jumlah peserta yang dinyatakan lulus tersebut merupakan hasil seleksi dari pendaftar SBMPTN 2019 sebanyak 714.652 peserta," tulis keterangan LTMPT, Selasa (9/7/2019).

Berikut ini meme yang tengah ramai di sosial media, seperti dinukil Okezone, Selasa (9/7/2019).

1. Selamat, Lulus di Universitas Peternakan Ikan Lele, Jurusan Lelekologi

2. Puisi Kesedihan dan Harapan

Tetapi ada juga yang mengutarakan kata bijak seperti pemilik akun @b*sm*. "If u fail on #SBMPTN it doesn't mean you just fail in real life, maybe its the best announcement you'll have in you life. Maybe ,Ten years later you'll glad that you failed in SBMPTN. Believe me god had a plan for u! Just keep practicing! Improve! Don't Stop Running !"

Pejuang SBMPTN 2019 yang belum beruntung, jangan patah semangat!

