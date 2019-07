BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakhrisnan di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (17/7/2019). Dalam pertemuan itu, Kepala Negara didampingi Menlu RI Retno Marsudi.

Vivian datang ke Istana Bogor didampingi Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar, Direktur Jenderal Asia Tenggara I Kementerian Luar Negeri Singapura Ian Mak, dan Asisten Direktur untuk Indonesia Kementerian Luar Negeri Singapura Nicholas Koh.

Kedatangan Vivian langsung disambut Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan selamat datang kepada Vivian dan delegasi.

Menlu Retno mengatakan, Jokowi mengajak Vivian untuk berbincang di ruang kerjanya di Istana Bogor. Ia pun menyampaikan Menlu Singapura memberikan ucapan selamat kepada Jokowi yang memenangi kontestasi Pilpres 2019.

"Menlu Singapura juga menyampaikan sekali lagi ucapan selamat kepada presiden atas hasil pemilu dan proses pemilu yang sudah berjalan dan sudah ditetapkan oleh MK," kata Retno.

"Menlu Singapura menyampaikan saya quote 'Indonesia shall be congratulated' dan mereka juga sangat menghargai leadership Indonesia," ujarnya.





Retno mengatakan, pertemuan Jokowi dan Vivian salah satunya membahas persiapan pertemuan tahunan pemimpin kedua negara atau Indonesia-Singapore Annual Leader's Retreat yang akan digelar tahun ini. Keduanya membahas soal pelaksanaan Leader's Retreat 2019.

"Dalam kunjungan kehormatan satu hal yang dibahas oleh Presiden dan Menlu Singapore adalah persiapan Leaders Retreat antara Presiden dengan PM Singapura yang akan dilakukan pada tahun ini dan kita sedang berbicara mengenai masalah tanggal pelaksanaannya," ucapnya.





(erh)