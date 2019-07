NEW DELHI – Seorang anggota parlemen di Negara Bagian Uttar Pradesh, India, telah dipecat dari partainya setelah sebuah video klip memperlihatkan dia menari sambil minum-minum dan mengacung-acungkan revolver serta melontarkan sumpah serapah, diunggah di media sosial.

Kunwar Pranav Singh telah dikeluarkan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) selama enam tahun karena kesalahannya setelah sebuah video yang memperlihatkannya menari cabul dan mengacungkan senjata menjadi viral pada 10 Juli.

Anggota parlemen yang memproklamirkan dirinya sendiri sebagai "Sang Juara " itu gagal memberikan penjelasan yang memuaskan saat dipanggil oleh Pimpinan BJP Uttarkhand, jay Bhatt terkait insiden tersebut. Keputusan pemecatan itu diumumkan oleh Penanggungjawab Media BJP, Anil Baluni kepada media yang dikutip Sputnik, Kamis (18/7/2019).

