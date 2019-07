JAKARTA - Universitas Jember bertekad menjadi pusat kajian Teori Graph di Indonesia, membalap Institut Teknologi Bandung (ITB).

Tekad ini disampaikan langsung oleh Prof. Slamin, guru besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember disela-sela pembukaan kegiatan The Fourth International Conference on Graph Theory and Information Security (ICGTIS) 2019. Tekad Kampus Tegalboto ini didukung oleh keberadaan Kelompok Riset (KeRis) Combinatorics, Graph Theory and Network Topology (CGANT) di tingkat universitas, dan KeRis sejenis yang ada di tingkat fakultas.

Misalnya KeRis Graph, Combinatorics, and Algebra (GCA) dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), KeRis Network and Security (NS) dari Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), serta KeRis Kombinatorika, Komputasi, Statistik, dan Pembelajarannya (Kompustabel) dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Menurut Prof Slamin, sejak didirikannya di Universitas Jember di tahun 2014, KeRis CGANT dan lainnya sudah mempublikasikan tidak kurang dari 150 penelitian di berbagai jurnal terakreditasi internasional maupun nasional.

“Di tahun 2019 ini saja sudah ada 30 penelitian kawan-kawan di CGANT dan KeRis yang meneliti Teori Graph yang sudah dipublikasikan di berbagai jurnal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2019).

Kondisi ini, jelas guru besar Teori Graph tersebut, didukung oleh banyaknya dosen dan peneliti di Kampus Tegalboto yang menekuni Teori Graph, misalnya saja di FMIPA ada KeRis yang memadukan Teori Graph dengan Aljabar, di Fakultas Ilmu Komputer ada KeRis Teori Graph yang mendukung kajian jaringan dan keamanan informasi, sementara di FKIP meneliti bagaimana pengembangan dan pembelajaran Teori Graph, statistik dan komputasi.

