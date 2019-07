BENGALURU - Seorang pejabat partai di India menggelar kasur dan tidur di lorong gedung parlemen sebagai bentuk protes atau demonstrasi “tidur”, karena menuduh koalisi lawan telah mengambil langkah menunda pemungutan suara.

B. S. Yeddyurappa, presiden Partai Bharatiya Janata (BJP) di Negara Bagian Karnataka telah memastikan semuanya telah siap untuk melakukan protesnya pada sesi pagi parlemen di mana pemungutan suara akan digelar. Video dan foto yang beredar menunjukkan pimpinan BJP itu tidur siang di lantai kamar, dibungkus dengan kain putih bersih dan meletakkan kepalanya di atas bantal putih.

Sementara pria berusia 76 tahun itu melakukan protesnya dengan cara yang ekstrem, anggota parlemen BJP lainnya memilih melakukannya di kursi dan sofa. Foto yang diambil pada hari sebelumnya menunjukkan mereka makan di ruang tunggu oposisi.

#WATCH Karnataka: BJP state president BS Yeddyurappa sleeps at the Vidhana Soudha in Bengaluru. BJP legislators of the state are on an over night 'dharna' at the Assembly over their demand of floor test. pic.twitter.com/e4z6ypzJPz