BANDUNG – MNC Bank berpartisipasi memberikan edukasi dengan tajuk 'Leveraging Banking for Small and Medium Enterprise (SME) Business' dalam seminar Smart Entrepreneurship Smart Leadership yang diadakan GERKAPPINDO dengan dukungan The Evangelospreneur Community di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu 20 Juli 2019.

"Sebagai bank yang berorientasi kepada generasi muda, kami tidak hanya menghadirkan produk, jasa, dan aplikasi bagi milenials yang dinamis dan tech savy; tetapi kami juga mendukung upaya yang mengakomodasi dinamika para milenials, seperti pengembangan kewirausahawan, agar ke depannya tidak hanya mendatangkan bisnis bagi bank tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat," ujar Branch Manager MNC Bank Bandung Yogi Hardian di sela-sela kegiatan.

Dalam acara tersebut, MNC Bank turut memperkenalkan MNC Smart Loan sebagai fasilitas kredit Produktif Multiguna yang diberikan dalam mata uang rupiah untuk kebutuhan usaha dengan proses dan persyaratan mudah, cepat, serta fleksibel dengan agunan rumah tinggal atau tempat usaha.

Berbagai solusi dari MNC Bank serta edukasi yang diberikan dipercaya mampu mendongkrak kinerja dari para entrepreneur muda di Bandung.

Sekadar diketahui, berdasarkan data BPS Jabar, produk domestik regional bruto regional Bandung pada 2017 mencapai Rp240,11 triliun atau meningkat 10,72 persen dari 2016. Tren peningkatan tersebut diharap terus berlanjut.

Waketum GERKAPPINDO Dr Gunadi Gunawan menerangkan bahwa baik di dunia pelayanan gereja maupun usaha, dibutuhkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahawan yang cerdas dan bijaksana.

Oleh karena itu, GERKAPPINDO menyelenggarakan seminar dengan tujuan membantu, baik para entrepreneur muda maupun jemaat untuk siap bersaing di dunia industri 4.0.

Selanjutnya ia juga berterima kasih karena MNC Bank yang berkenan berbagi tentang sudut pandang dunia perbankan agar pengembangan usaha para generasi muda dapat berjalan sukses.

"Kami selalu berusaha mencari cara paling terbaik untuk mendukung perkembangan masyarakat," katanya.

