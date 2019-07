WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump pada Minggu (21/7) kembali mencibir terhadap empat perempuan anggota Kongres dari Partai Demokrat yang telah mengkritik kebijakannya, meminta mereka untuk meminta maaf.

"Saya tidak percaya keempat perempuan Kongres itu mampu mencintai negara kita. Mereka harus meminta maaf kepada Amerika untuk hal-hal mengerikan [penuh kebencian] yang telah mereka katakan, ”kata Trump di Twitternya.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019