SURABAYA –Tim Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu pada The 14th International Standards Olympiad yang diselenggarakan Korean Agency for Technology and Standards (KATS) bekerja sama dengan Korean Standards Assosiation (KSA) dan The Korean Federation of Technology Education Society di Anseong, Korea Selatan, pada 23-25 Juli 2019.

Baca Juga: Anak 16 Tahun Ini Raih Hadiah Prix Liberte Berkat Jadi Aktivis Iklim

Tim dimaksud merupakan siswa-siswi dari SMAK St. Louis 1 Surabaya yang terdiri atas Maharani Ayu Putri Irawan, Evan Leonard, dan Tiffany Lindsay Silamurti. Mereka mewakili Indonesia setelah menjuarai Kompetisi Standardisasi Nasional (KSN) Tingkat SMA/ SMK Tahun 2019 yang diselenggarakan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Prestasi yang diraih itu sangat membanggakan Indonesia karena mampu menempati peringkat ketiga dalam kategori High School. Negara yang berpartisipasi dalam The 14th International Standards Olympiad antara lain Indonesia, Malaysia, China, Peru, Ekuador, Singapura, Jepang, dan Kenya.

Baca Juga: Viral, Audrey Yu Gadis Surabaya Super Pintar Kerja di NASA Siap Mengabdi di BPPT

“Kami merasa bangga atas prestasi yang diraih oleh Tim Indonesia dalam ajang bergengsi ini. Kami berharap agar prestasi yang mereka raih ini bisa menjadi pemacu semangat bagi para siswa di Indonesia untuk mendalami standardisasi dan penilaian kesesuaian,” kata Kepala Pusat Riset dan Pengembangan SDM BSN, Yopi, saat menyambut kedatangan Tim Indonesia di Ban dara Internasional Soekarno-Hatta kemarin

Pada hari pertama olimpiade, para peserta mendapatkan kuliah tentang example of international standard untuk lebih memperkuat pemahaman peserta tentang standar internasional. Dalam olimpiade tersebut para peserta diminta untuk membuat standar internasional yang berjudul “Robots for Household Use-Performance Criteria and Related Test Methods f or Dry Vacuum Cleaning Robot”. Mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan penyusunan standar dalam waktu 8 jam. Setelah itu mereka harus mempresentasikan hasil yang mereka buat. Sejak 2014 Indonesia melalui BSN telah berpartisipasi dalam The International Standards Olympiad dengan mengirimkan pelajar-pelajar Indonesia yang berprestasi sebagai peserta. Sejak saat itu tim dari Indonesia telah menorehkan prestasi yang membanggakan, yaitu meraih medali emas dan perak pada 2014, medali perak dan perunggu pada 2015, medali emas dan perunggu pada 2016, serta medali perunggu pada 2017. Guna menjaring kandidat peserta International Standards Olympiad, BSN telah menyelenggarakan Kompetisi Stan dardisasi Nasional Tingkat SMA/ SMK pada April-Mei 2019. Dalam menyiapkan tim untuk menghadapi The 14th International Standards Olympiad, BSN bekerja sama dengan PT Kota Cerdas Indonesia telah memberikan bimbingan tentang pemanfaatan teknologi yang telah berbasis pada IOT (internet of things ). Melalui Kompetisi Standardisasi Nasional serta partisipasi dalam The International Standards Olympiad, diharapkan anak-anak muda terdorong untuk lebih mengenal standar dan berperan dalam pengembangan standardisasi di Indonesia.