NEW DELHI – Mantan Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj dilaporkan meninggal dunia di usia 67 tahun pada Selasa malam. Sushma meninggal di Rumah Sakit All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) setelah sebelumnya mengalami serangan jantung.

Diwartakan RT, Rabu (7/8/2019), Sushma mengalami serangan jantung pada Selasa malam dan segera dilarikan ke unit gawat darurat di IIMS.

Sushma Ji’s demise is a personal loss. She will be remembered fondly for everything that she’s done for India. My thoughts are with her family, supporters and admirers in this very unfortunate hour. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2019

Ucapan duka cita berdatangan dari berbagai tokoh menyusul berita meninggalnya Sushma, termasuk dari Perdana Menteri Narendra Modi yang menganggap berpulangnya Sushma adalah “kehilangan pribadi”, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, yang menyebut mantan pengacara di Mahkamah Agung India itu sebagai saudarinya.

I am deeply saddened to hear of the passing of Sushma Swaraj, former Foreign Minister of India.

My deepest condolences and prayers go out to her family.



Sushma is not only a good colleague of mine. She is also my sister. pic.twitter.com/GbKcjJHyTQ— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) August 7, 2019

Sushma adalah perempuan kedua yang pernah memegang jabatan di kabinet India setelah Indira Gandhi, dan menjadi menteri kabinet India termuda pada 1977 di usia 25 tahun. Setelah aktif dalam politik selama beberapa dekade, dia memutuskan pensiun pada November 2018 karena alasan

