TEXAS – Gambar dua polisi kulit putih sambil berkuda sedang menyeret pria kulit hitam mendapat kecaman.

Departemen Kepolisian Galveston, Texas, Amerika Serikat (AS) mengutip NBC News, Rabu (7/8/2019) menyatakan bahwa kedua petugas diidentifikasi bernama P Brosch dan A Smith. Keduanya menangkap Donald Neely (43), karena suatu pelanggaran pidana tanpa merinci pelanggaran tersebut.

"Satu unit transportasi tidak tersedia pada saat penangkapan," demikian isi departemen Kepolisian Galveston. “Jadi Neely diborgol dan tali diikat ke borgol dan petugas memegang ujung tali lainnya.”

Polisi mengklaim kedua petugas akrab dengan Neely. Dia dituntun menggunakan tali lalu dibawa ke Unit Patroli Mounted.

Metode mengikat seseorang dan mengawal mereka biasanya digunakan dalam situasi yang tidak menentu, seperti pengendalian kerumunan massa.

"Praktek ini tidak digunakan dengan benar dalam hal ini," kata pernyataan polisi.

Kepala Departemen Kepolisian Galveston Vernon L Hale menyalahkan anak buahnya karena mengambil keputusan menggeret pelaku kejahatan.

"Petugas kami memberikan kesan yang buruk dalam kasus ini dan seharusnya menunggu unit transportasi di lokasi penangkapan," kata dia.

"Saya minta maaf kepada Tuan Neely atas kejadian ini," lanjut dia.

Hale menekankan kedua petugas pada saat kejadian tidak punya niat jahat.

"Tapi kami segera mengubah kebijakan untuk mencegah penggunaan teknik ini dan akan meninjau semua pelatihan dan prosedur yang dipasang untuk metode yang lebih tepat," ujarnya.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH— Adrienne Bell (@AdrBell) 5 Agustus 2019