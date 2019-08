JAKARTA - Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, mengurus permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Jakarta lebih rumit dibanding Papua.

"Terjadi gap yang enggak bisa kita lihat dengan data secara kasar (mana yang alami kemiskinan-red). Jadi, sasaran memberikan bantuan dan perhatian menjadi sulit. Itulah pekerjaan rumah Jakarta," kata Bhima di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Lebih lanjut, Bhima menilai, lebih mudah jika melihat status masyarakat di Papua. Pasalnya, kemiskinan dan ketimpangan sosial sangat terlihat jelas di pulau paling timur Indonesia tersebut.

"Kalau Papua bisa kita lihat yang Freeport kerja Rp40 juta sebulan. Sebelahnya ada yang belum pakai baju. Lembaga infak sedekah gampang kalau mau di Papua," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar memberikan perhatian khusus kepada masyarakat miskin dengan tepat sasaran. Jika kerap tidak tepat sasaran, maka penurunan angka kemiskinan tentu akan lambat.

"Susah menelitinya. Penurunan yang di nasional atau di Jakarta itu sedih banget kalau cuma satu persen. Padahal anggaran sangat besar," ujarnya.

Dirinya berharap Pemprov DKI Jakarta bisa lebih fokus untuk melihat gejala ketimpangan terlebih dahulu, agar bisa menentukan teknis pemberian dana kepada warganya yang tergolong miskin.

"Sehingga jangan sampai bantuan ke masyarakat ini satu program bisa dapat double. Terangkat miskinnya tapi masyarakat lainnya ada yang jatuh. Jadi, harus tepat sasaran," kata dia.

(put)