JAKARTA - Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta, Mariana memaparkan, angka kemiskinan di Ibu Kota sejak 2017 hingga 2019 semakin menurun. Bahkan, ditargetkan penurunan angka kemiskinan terus turun hingga 1 persen pada 2022 mendatang.

"2017 itu persentase penduduk miskin di Jakarta 3,78 persen, terakhir September 2018 menjadi 3,55 persen turun 0,23 persen," ujar Mariana dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Menurut Mariana, berdasarkan data statistik yang dimiliki DKI pada Maret 2019 menjadi 3,47 persen. Kemudian, turun lagi menjadi 0,31 persen pada 2019.

"Artinya, optimis dengan berbagai program Dinsos," ujarnya.

Pencapaian Pemprov DKI itu menuai kritik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menganggap persentase itu sangatlah kecil.

Bhima Yudhistira, salah satu Peneliti Indef menilai kalau angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di Jakarta seharusnya bisa lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah yang masuk.

"Untuk di Jakarta dengan angka kemiskinan yang turunnya sangat lambat, padahal pendapatan daerahnya itu Rp74,7 triliun," tutur Bhima.

Bhima pun menyimpulkan untuk mengurus Ibu Kota tidak bisa dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Mengingat permasalahan di Jakarta lebih rumit dibandingkan dengan Papua.

"Jakarta ini tidak selevel dengan wilayah-wilayah lain, apalagi dibandingkan dengan Papua," tuturnya.

