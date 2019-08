MALANG - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut rektor asing bisa bisa memberikan efek positif di tengah persaingan perguruan tinggi (PT) di Indonesia dengan luar negeri.

Hal ini disampaikan Pratikno saat memberikan materi pada pertemuan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu - Ilmu Sosial (HIPIIS) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Kamis (8/8/2019).

Baca Juga: Rektor UT: Dosen Asing Bisa Meningkatkan Kualitas Kampus di Indonesia

"Nanti kan harus kita respon secara responsif intinya kan memberikan kompetisi antar perguruan tinggi," ungkap mantan rektor Universitas Gajah Mada (UGM).

Pria asal Bojonegoro ini menyatakan bila perguruan tinggi membutuhkan sosok pemimpin yang inovatif dan bisa berpikir out of the box.

"Jadi antara perguruan tinggi luar negeri dan dalam negeri di antara kita sendiri harus diciptakan kompetisi untuk siapa yang harus memimpin perguruan tinggi perlu pemimpin yang inovatif out of the box yang banyak terobosan," terangnya.

Baca Juga: Wacana Dosen Asing Jadi Mimpi Wujudkan "Harvard University" di Indonesia

Bila rektor perguruan tinggi tak punya inovasi dan tak berpikir out of the box, bisa jadi kampus - kampus di Indonesia akan semakin tertinggal dari negara lainnya.

"Kalau gak gitu, disalip negara lain kita lakukan bukan hanya leadership, tapi juga tata kelola pendidikan secara nasional dan tinggi," pungkasnya.

(rhs)