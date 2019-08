SEBUAH video bajaj yang dipenuhi penumpang di Telanggana menjadi viral setelah diunggah oleh Komisaris Polisi di Karimnagar. Video itu diunggah untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan disertai dengan caption: ÔÇťOrang-orang harus menjaga keselamatan mereka sendiri. Mereka tidak boleh menaiki mobil penumpang yang penuh sesak tanpa memedulikan keselamatan mereka."

Klip viral, yang telah dilihat lebih dari sembilan ribu kali itu menunjukkan seorang pengemudi bajaj yang berasal dari Timmapur, dihentikan oleh polisi karena kendaraannya kelebihan muatan. Ketika pengemudi itu ditanyai oleh polisi, para penumpangnya dapat terlihat keluar dari mobil.

Pada akhir klip, sedikitnya 24 orang dapat terlihat keluar mobil tersebut. Polisi kemudian meminta mereka berpose untuk difoto. Demikian diwartakan Indian Express.

People should take care of their own safety. They shouldn't board in overcrowded passenger autos unmindful of their safety pic.twitter.com/Aul2l2LM7C