JAKARTA - Calon mahasiwa baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mendapatkan pelatihan spiritual dan kebangsaan selama empat hari. Kegiatan ini berlaku bagi mahasiswa beragama islam.

Guru Besar Teknik Lingkungan Prof. Ir. Joni Hermana MScEs PhD mengatakan, kepada para calon mahasiswa agar memahami hakikat dan tujuan mereka untuk berkuliah di ITS dalam sesi materi Cerdas Intelektual dan Emosional.

Joni Hermawan menyampaikan, setiap peristiwa yang terjadi di dunia tidaklah kebetulan, melainkan sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala (SWT). Menurutnya, itu juga merupakan hakikat kehidupan yang harus dipahami.

“Bahkan, diterimanya saudara (calon mahasiswa baru ITS 2019, red) di ITS pun juga merupakan suatu ketetapan Allah SWT,” ujar Joni Hermawan yang dilansir dari akun resmi ITS, Senin (12/8/9).

Peristiwa yang Allah SWT tetapkan, lanjut Joni, tentunya memiliki maksud dan tujuan, termasuk kepada setiap calon mahasiwa baru ITS 2019 yang telah diterima. Dia juga mengimbau kepada calon mahasiswa baru agar tidak hanya mengikuti arus selama menjadi mahasiswa nantinya, namun harus memiliki tujuan yang jelas. Joni Hermawan juga mengatakan bahwa orang yang disebut cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Dia juga menegaskan kembali pada saat penutupan materi tersebut, bahwa tujuannya menyampaikan materi ini adalah memastikan bahwa para calon mahasiswa ini memahami misi yang akan dibawa selama menjadi mahasiswa.