JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) digadang-gadang mendapat total gaji USD400.000 atau setara Rp5,6 miliar per tahun (kurs Rp14.200 per USD). Angka tersebut merupakan sebuah angka yang fantastis

Namun, gaji yang diterima Presiden AS saat ini Donald Trump ternyata masih kalah dari petinggi 10 universitas di Negeri Paman Sam tersebut. Sebab, petinggi kampus-kampus ini bisa memperoleh gaji dua kali lipat dari Donald Trump. Demikian menurut laporan tahun 2019 dari The Chronicle of Higher Education.

Laporan tersebut mengumpulkan data gaji lebih dari 1.400 kepala eksekutif universitas swasta dan negeri. Dari 10 perguruan tinggi, ada yang menghasilkan gaji lebih dari USD1 juta.

Berikut petinggi 10 universitas dengan gaji tertinggi pada 2018-2019 seperti dilansir US News, Jakarta, Senin (12/8/2019).

1. Arizona State University

Presiden: Michael M. Crow

Total gaji: USD1.148.457

Gaji pokok: USD686.538

2. Ohio State University – Colombus

Presiden: Michael V. Drake

Total gaji: USD 1.206.751

Gaji pokok: USD 856.041

3. Georgia Institute of Technology

Presiden: GP (Bud) Peterson

Total gaji: USD 1.240.232

Gaji pokok: USD 691.544

4. Texas Tech University System

Presiden: Robert L Duncan

Total gaji: USD1.351.282 (dengan kompensasi)

Gaji pokok: USD 387.900 (dengan kompensasi)

5. Texas A&M University System

Presiden: John Sharp

Total gaji: USD1.358.440

Gaji pokok: USD900.000

6. University of Houston Presiden: Renu Khator Total gaji: USD1.399.581 Gaji pokok: USD790.949 7. University of Kentucky Presiden: Eli Capilouto Total gaji: USD 1.534.806 Gaji pokok: USD 821.896 8. Pennsylvania State University Presiden: Eric J. Barron Total gaji: USD 1.854.881 Gaji pokok: USD 834.364 9. Texas A&M University Presiden: Michael K. Young Total gaji: USD 1.893.740 Gaji pokok: USD 1.000.000 10. University of Texas System Presiden: William H. McRaven Total gaji: USD2.578.609 Gaji pokok: USD 600.413