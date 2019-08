BELGAUM - Video seekor buaya besar berjemur di atap sebuah rumah saat banjir rendam wilayah Belgaum, Karanataka India menjadi viral

Video itu dibagikan di Twitter oleh kantor berita ANI, dengan judul, "Seekor buaya berjemur di atap rumah di Raybag taluk yang terkena banjir di Belgaum. #Karnataka."

Klip itu direkam di Raybag taluk di Belgaum, wilayah yang paling parah terdampak banjir di Karnataka. Dalam video itu, terlihat buaya berjemur di atap rumah seorang warga yang terendam banjir.

Dalam video viral berdurasi 15 detik, buaya terlihat berjemur dengan mulut terbuka dan orang-orang yang merekam video terdengar saling berbicara satu sama lain.

#WATCH A crocodile lands on roof of a house in flood-affected Raybag taluk in Belgaum. #Karnataka (11.08.19) pic.twitter.com/wXbRRrx9kF— ANI (@ANI) August 12, 2019