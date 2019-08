ROMA - Sebuah pesawat Boeing 787 Norwegian Air terpaksa berputar balik di Roma dan melakukan pendaratan darurat setelah mengalami kerusakan mesin yang menyebabkan ratusan pecahan bagian pesawat jatuh menghujani kendaraan, rumah dan orang-orang di bawahnya.

Sedikitnya satu orang, 25 kendaraan dan 12 rumah terkena serpihan pesawat yang jatuh dari penerbangan Dreamliner DY-7115 dari Roma ke Los Angeles. Pilot menyatakan keadaan darurat ketika mengalami kegagalan mesin tunggal pada ketinggian 3.000 kaki tak lama setelah lepas landas pada Sabtu.

Norwegian 787 engine failure debris causes damage to cars shortly after takeoff from Roma-Fiumicino Airport. https://t.co/T5ezjpdUbF pic.twitter.com/qqhU7pN7NP— Breaking Aviation News (@breakingavnews) August 10, 2019