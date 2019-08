PHILADELPHIA – Enam petugas kepolisian terluka saat baku tembak dengan seorang pria bersenjata yang bersembunyi di dalam sebuah rumah di Philadelphia, Amerika Serikat, Rabu (14/8).

Tim SWAT dikerahkan untuk menyelamatkan dua petugas polisi dan tiga warga sipil yang masih di dalam sebuah rumah di Philadelphia.

Pria bersenjata masih berada di dalam rumah, sementara polisi mendesaknya untuk menyerah. Media setempat mengutip Reuters, Kamis (15/8/2019) melaporkan pelaku mempersenjati dirinya dengan senapan semi-otomatis dan beberapa pistol.

Insiden terjadi saat polisi yang sudah mendapat surat perintah narkoba ingin menggerebek rumah tersebut. Namun pria itu dari dalam mulai menembak dan menyandera petugas.

Kepala Kepolisian Philadelphia Richard Ross, mengatakan petugas SWAT berhasil menyelamatkan para petugas dan tiga warga sipil dari dalam tapi pria bersenjata masih belum mau menyerah.

"Semua sandera dibawa keluar dengan aman," kata Ross kepada wartawan.

