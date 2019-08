JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Teknik UGM Pita Asih Bekti Cahyanti tampil di ajang ilmiah internasional, International Conference on Resources and Environment Sciences (ICRES 2019) pada 8-10 Agustus 2019 di Jeju, Korea Selatan.

Mahasiswa angkatan 2015 ini menyampaikan makalah yang berjudul “Development of an Edutainment Shaft Garden for Integrated Waste Management in the UGM Green Campus”.

Pita mengatakan, paper tersebut merupakan hasil tugas akhir saat kuliah yang mendesain pengelolaan limbah kampus UGM di Pusat Inovasi Agro Teknologi (PIAT) UGM dengan konsep edutainment terpadu.

“Yang saya sampaikan desain asitektur pengelolaan limbah UGM sebagai pusat pembelajaran dan rekreasi,” ujarnya yang dikutip dalam website resmi UGM, Kamis (15/8/2019).

Menurut Pita, desain pengolahan limbah organik terpadu yang berasal dari kampus UGM bisa menjadi tempat pembelajaran, penelitian sekaligus rekreasi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

Konferensi tersebut dihadiri sejumlah ilmuwan top internasional, namun tidak membuatnya grogi karena ini merupakan ketiga kalinya Pita mengikuti presentasi pada seminar international, bahkan nama Pita sudah terindeks di Scopus dengan h-indeks 1, maupun terideks ORCHID dan Google Scholar. Papernya juga dipublikasikan di International Journal of Structural and Civil Engineering Research (IJSCER) yang terindeks lembaga ilmiah internasional. Pita juga terlibat dalam penulisan buku chapter World Sustainability Series yang diterbitkan Springer International. Dia juga aktif dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan di kampus, nasional maupun internasional.