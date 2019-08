JAKARTA - Devita Ayuni Kusumaningsih , Muhammad Zhafran Haidar Muttaqin dan Akhmad Adham Nur Husaen berhasil membuat inovasi untuk penyandang Tunadaksa. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Teknik ini mengembangkan inovasi yang berawal dari keprihatinan terhadap para penyandang difabel tunadaksa karena kesulitan dalam mengakses teknologi.

“DC Mouse hadir dalam bentuk optical mouse yang didesain khusus bagi para penyandang tunadaksa cacat tangan. Didesain menyerupai sandal yang dipakai di kaki dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan antropometri kaki manusia Indonesia menggunakan persentil 95,” ujar Devita yang dikutip dari website resmi UGM, Kamis (14/8/2019).

Menurutnya, di era revolusi industri 4.0 yang mengarah ke digitalisasi, penggunaan komputer begitu penting bagi setiap orang termasuk para penyandang tunadaksa.

Ketiga mahasiswa tersebut mendesain DC Mouse dengan bantuan Software Autodesk Inventor dan mencetak prototipe menggunakan Mesin 3D Printer. Selanjutnya dirakit dengan komponen elektronis dari sensor optik yang dihubungkan dengan USB tranceiver ke komputer. Namun, Sayangnya, media input komputer saat ini belum mampu mengakomodisasi kebutuhan peyandang tunadaksa. Salah satunya bentuk mouse yang belum bisa mengakomodasi keterbatasan fisik penyandang tunadaksa.

“Berdasarkan pengujian terhadap responden dihasilkan bahwa DC Mouse mampu dioperasikan dengan akurasi ketepatan pointer paling tinggi mencapai 100 persen, efisiensi 20 persen, dan jumlah klik 5,3 kali per detik. Sedangkan dalam tiga kali replikasi didapatkan rata-rata ketepatan 49 persen, efisiensi 24 persen, jumlah klik 3,7 klik per detik, dan jumlah scroll 400 pixel per detik. “ ujar Zhafran.

Walau hasil pengujian membuktikan bahwa DC Mouse sudah layak dan pakai dan berhasil memperoleh dana hibah dari Kemenristekdikti dan lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-32 teknologi ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut sebelum menuju tahap komersialisasi.