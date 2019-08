JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk tingkat pendidikan tinggi, harus berani mencanangkan target tinggi. Bahwa SDM lulusan pendidikan tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional dan global.

Demikian dikatakan oleh Presiden Jokowi dalam rapat Pidato Negara dalam rangka HUT RI ke-74, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pertama, lanjutnya, SDM kita harus kompetitif dalam karakter yaitu pekerja keras jujur kolaboratif solutif dan entrepreneurship.

Kedua, SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang menguasai the emerging skills yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif dan membangun the emerging business.

"Namun, untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM sehat dan kuat. Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium," ujarnya.

Presiden juga mengatakan, perluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok Tanah Air. "Kita tingkatkan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat," kata Presiden.

