ANGKATAN Udara India (AIF) melakukan misi penyelamatan terhadap dua orang pemancing yang terjebak luapan air sungai di Jammu dan Kashmir.

Kedua korban diselamatkan dari dekat jembatan yang sedang dibangun di atas sungai Tawi.

Dua pria itu diselamatkan setelah mencari perlindungan di dermaga yang melekat pada salah satu pilar jembatan yang sedang dibangun.

Mengutip India Today, Selasa (20/8/2019) kedua lelaki itu berada di sungai untuk memancing. Namun, volume air meningkat tiba-tiba karena hujan lebat menyebabkan air sungai meluap.

Helikopter Angkatan Udara India segera diberangkatkan untuk menyelamatkan kedua pria. Helikopter IAF melakukan upaya untuk menyelamatkan para pria tetapi pada awalnya tidak dapat melakukannya.

Dua dari empat pria itu berhasil berenang ke tepi sungai dan ke tempat yang aman. Namun, dua pria lainnya tidak dapat mencapai tepi sungai dan malah berenang ke dermaga yang terhubung dengan salah satu pilar jembatan yang sedang dibangun di atas sungai Tawi.

Gambar-gambar dramatis dari sisi sungai menunjukkan para lelaki yang duduk di dermaga dengan air yang mengalir deras di sekitar mereka.

Baca juga: Rekaman CCTV Pasangan Kakek-Nenek Berani Mati Lawan Dua Perampok Bersenjata

Baca juga: Sedikitnya 147 Orang Tewas Akibat Hujan Lebat dan Banjir di India, Ratusan Ribu Dievakuasi

Orang-orang tidak alat untuk menyelamatkan mereka dan helikopter Angkatan Udara India segera terbang untuk menyelamatkan kedua yang terdampar.

Seorang anggota awak Angkatan Udara India kemudian terlihat diturunkan ke dermaga dengan bantuan seutas tali. Begitu sampai di dermaga, anggota kru menempelkan tali pengaman ke tubuh dua lelaki.

Anggota kru IAF kemudian terlihat menunjuk ke pilot helikopter, setelah itu para pria ditarik ke tempat yang aman.

Tali diturunkan lagi untuk menarik anggota awak IAF, membawa misi penyelamatan berani dan heroik berakhir bahagia.

Indian Air Force officials have rescued two fishermen left stranded on the Tawi river in Jammu, India, following a sudden increase in the water level.



Watch more videos from Sky News here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/kPmWtzCTMj— Sky News (@SkyNews) August 20, 2019