ROYAN – Staf di sebuah kebun binatang di Prancis pada Rabu mengutuk “kebodohan” pengunjung yang menggoreskan nama mereka di punggung seekor badak.

Sebuah foto seekor badak betina berusia 35 tahun dengan tulisan "Camille" dan "Julien" di punggungnya telah dibagikan secara luas di media sosial, memicu kemarahan publik. Dalam pernyataannya, Kebun binatang La Palmyre di Royan di Prancis barat daya mengatakan bahwa pihaknya "marah oleh kebodohan dan rasa tidak hormat" para pengunjung tetapi tidak akan mengambil tindakan hukum.

Pernyataan itu mengatakan bahwa para pecinta binatang dapat menyentuh makhluk-makhluk itu ketika mereka mendekati pagar kandang mereka, yang merupakan sebuah pengalaman "mengharukan" yang memungkinkan pengunjung untuk menghargai "keanekaragaman dan keindahan alam".

Another example why zoos and circuses with animals should go. Imbeciles in a French Zoo in La Palmyre carved their names in the skin of a Rhino. Only in zoos a Rhino can be approached as if it was a domesticated animal. pic.twitter.com/GpFrGMuNkQ