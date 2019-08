JAKARTA - Lagi-lagi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ada sekitar 30 mahasiswa UI jurusan Psikologi yang berhasil membawa pulang 2 piala dan gelar juara untuk Indonesia dalam bidang seni tari dan musik tradisional.

Mengutip website resmi UI, Jumat (23/8/19), Tim Tari Kencana Pradipa berhasil menorehkan prestasi di Italia dengan meraih Juara Pertama di International Dance and Music Festival – “All Colours of Art”, Fiuggi, Italia serta meraih gelar juara tertinggi, yaitu juara umum atau Absolute Grand Prix di 15th Internasional Competition and Festival of Folklore – “Etoiles de Paris” di Prancis.

Pada perolehan juara umum atau Absolute Grand Prix di 15th Internasional Competition and Festival of Folklore – “Etoiles de Paris” berlangsung di Prancis pada 17 Juli 2019 lalu. Acara tersebut diselenggarakan di Theatre Le Poc, Salle de Spectacle. Tim membawakan 3 dari 7 tarian yang sudah dipersiapkan, yaitu tari Padang Persembahan dan Silat Randai serta Ratoeh Jaroe dari Aceh.

Ratoh Jaroe merupakan tari kreasi yang berasal dari Aceh. Tarian ini sendiri dimainkan penari perempuan yang berangkat dari unsur kebersamaan dan kekompakan.

Sedangkan pada ajang International Dance and Music Festival – “All Colours of Art”, Fiuggi, Italia berlangsung pada tanggal 27 Juli 2019 lalu dilaksanakan di Piazza Spada dan Ballroom Ambasciatori Hotel. Kali ini tim membawakan 3 tarian lainnya, yaitu tari Kuwarga Kersa dari Jawa Barat, Nandak si Samba dari Jakarta, dan tentunya Ratoeh Jaroe dari Aceh. Tari Kuwarga Kersa dan Nandak si Samba merupakan tarian kreasi yang didasari oleh tari topeng dari masing-masing daerahnya.

Hal tersebut tentunya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris dan Roma. Tim Misi Budaya Kencana Pradipa pun mempersembahkan 1 tarian, yaitu tari Ratoeh Jaroe di KBRI Paris dan 3 tarian pada acara Pisah Sambut yang dilaksanakan oleh pihak KBRI Roma untuk mengapresiasi para diplomat yang akan kembali ke Indonesia serta diplomat yang baru bertugas di KBRI Roma.