JAKARTA - Tiga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil menciptakan robot pintar. Mereka adalah Chessa Nur Triejunita, I Made Arisanto Jonathan dan Shaffiyah Novel mahasiswa fakultas Teknik Elektro dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB.

Baca Juga: Robograss, Robot Pembasmi Rumput Liar di Lapangan Bola

Ketiga mahasiswa ITB ini menciptakan sebuah robot yang dapat melompat layaknya manusia yang diberi nama Nimby-Nimble Actuator With Active Complience atau robot Nimby.Robot ini berhasil ditampilkan dalam acara Electrical Enggineering Days 2019 pada 5-7 Agustus 2019 di Aula Timur ITB. Robot Nimby pun terpilih menjadi Best Enggineering Design Award dan Best Research Award.

"Kami menciptakan robot ini dengan maksud supaya pergerakan sang robot tidak terlihat kaku atau encok-encok. Proses melompatnya pun dibuat layaknya manusia, diawali dengan posisi setengah berdiri lalu melompat dan mendarat dengan gaya setengah berdiri dan kembali tegak,” ujar Shaffiyah yang dikutip dari website resmi ITB, Sabtu (24/8/2019).

Baca Juga: Mahasiswa ITB Berhasil Temukan Stop Kontak Pintar saat Rumah Kosong

Shafiyyah juga mengatakan bahwa proses pembuatan robot lincah ini membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang, banyak paper yang dibaca demi menyempurnakan robot Nimby, Selain itu kerjasama tim yang baik juga dibutuhkan dalam proses pembuatan robot ini.

Chessa menambahkan bahwa Robot pertama yang bisa melompat dengan halus ini sebenernya bukanlah sebuah robot utuh satu tubuh. Nimby merupakan sebuah robot yang hanya berbentuk kaki yang memiliki tampilan sangat sederhana dan dibuat hanya terfokus pada pergerakan.

"Kami berencana membuat robot nimby ini menjadi 4 kaki yang lengkap. Sehingga, selain bisa melompat dengan sangat halus, bisa juga berlari layaknya hewan yang sedang berlari,” ujar Chessa.

(rhs)